Tatil günü, hava güzel.Bir ahbabım amcalarını, dayılarını çağırmış. Bahçede çay kahve eşliğinde malum olay üzerine sohbet ediyorlar.Geçmişte önemli hukuk kurumlarında yöneticilik yapmış ailenin büyüğü hiç duraksamadan "" diyor.Olayın üzerinden günler geçmiş, bir gazeteci üfürüğü olarak gülünüp geçilecek bir şey giderek tezgah niteliği kazanmış, Muharrem İnce dahi "Bu işin sarayla ne ilgisi var, kumpas genel merkezde hazırlandı" demiş ama beyefendinin iddiasından hiç şüphesi yok.Ailenin CHP'lileri de onu tasdik edince

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Benim tanık olduğum benzer hallerden hiç söz etmeyeyim...Bazı dostlarıma anlatmakta zorlanıyorum ama...CHP tabanına hakim olan "" öyle kolay kolay dağılacak gibideğil.Biri dün mesaj atmış....""Sizinkiler" deyişinin üzerinde durmadancevaplıyorum: "Yahu gözünüzübiraz da sizinkilere çevirin!"Sanki her şeyin farkındaymış da, biliyormuşgibi gülme emojisi gönderiyor.Bu da iyice fena bir rahatlık tabii, hattaAkşam CHP tabanı ve tavanı arasında malumat ağını kuran kişilerin sosyal medya mesajlarına bakıyorum.

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Siyasi aktörler üzerine uzun uzadıya yorum yapmak benim işim değil...Bu tür olayların ve ardından gelen medya patırtısının yarattığı "" konusuna gelmek istiyorum.Kelimeler üzerinden yapılan algı savaşlarını, kelimelerin zehir gibi zihnimize işleyip onu yeniden düzenleyebildiğini anlatıyorum.Mesela bakın...İnce'nin basın toplantısında da gördük, adamlar birbirlerine her türlü hakaret edebiliyor, her türlü suçlayabiliyor ama sanki "" demek, "" demek yasaklanmış...Ne oluyor?CHP'yi içerden sarsan olay fark ettirmedenkelimesini yeniden dolaşıma sokup dillere pelesenk ediyor.SankiNiye vurguluyorum bunu?Çünkü önemli.Algı tezgahları vedöneminde bu numaralarıhafifsemek, görmezden gelmek hata olur.