Mizah duygusunu kaybetmiş bir dünyanın korkunç olduğunu söyleyenler çok...Mizaha hak ettiğinden fazla değer vermek bir "belirtisi sayılıyor, malum.Yıllardır, dikkat çekmeye çalışıyorum: Mizaha çok güvenmeyin.Kaldı ki, mizah çoğu zaman bizi uyuşturuyor,... Güney Koreli yönetmen Bong Joon- Ho'nun şahane filmi'nin ilk sahnesiyle bu gerçekle bir kez daha yüzleştim. Böcek ilaçlama dumanı yoksul ailenin evini boğacak kadar doldurduğunda salonda herkes gülüyordu ve filmin ikinci yarısına kadaruyanamadılar.

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Parasite filmi dedim de...Gerçek şu ki, kavga alttanalta sürüyor, gerginlik birikiyor. Ne zaman ve nasılsiyasallaşır, o farklı konu... Hollywood sinemasıbize bu kavgayı epeydir anlatmıyor/anlatamıyor; anlatmaya kalktığındada Marvel çizgi romanlarının klişelerinedönüyor. Avrupa sineması isegeçen yüzyılda kalmış gibi... Parasitefilmi sınıfsal farkı ve gerginliği "Siz ikisaat eğlenip ışıklar yandıktan sonrakendi hayatlarınıza gideceksiniz amaiş ciddi" kıvamında hikayeleştiriyor.Görülmeli.

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Parasite filmini izleyenlere bir de roman tavsiyesi:Yazarı genç bir Japon.(Turkuvaz)

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demiştim ya... Eksik olmasınlar, okurlarım hafta boyunca iyi simitlerin fırınlarından beni haberdar etmeye çalıştılar. Şimdi şunu da not düşmem gerek: Birbirlerinden çok farklı hamur ve pişirme teknikleri "simit" başlığı altında toplanıyor.Birçok yörenin simiti kendine has. Benim kastettiğim ""ydi. Amade severim. ( İzmirliler simite gevrek demiyorlar, bu bir yanlış anlama. Gevrek hem yapılışıyla hem şekliyle farklı.) Bu arada, Bursa'danın simitleri hâlâ leziz mi? Bir deinsanlara parmaklarını yedirirdi, hâlâ öyle mi?

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Simite iyi eşlikçi mi? Tabii ki, tavşan kanı çay. Ben beyaz peynirin veya "karper"in tarafında değilim. Simit yanındaİşte bu Vedat Milor sofralarının tozunu attırır.