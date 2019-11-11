Aksaray İlköğretim Okulu'nda otizmli çocukları istemeyip yuhalayan velilerden biri diyor ki;"Bırakın teneffüste kaynaşsınlar diyorlar ama ne bileyim,, korkutacak...Zaten onları görünce bilebozuluyor..."O velilerin tv kameraları karşısındaki konuşmalarını izlerken bir yandan da düşünüyorum...Teneffüste birbirlerine yapmadığını bırakmayan, psikolojisi bozuk veaşırı şımartılmışçocukları...(ne çok arttılar!)Ana babaların evde yaka silkip dışarıda etrafa karşı "çok akıllı da ondan amcası!" gösterileri yaptıkları çocukları düşünüyorum...Ah şu insan!nasıl kolayınageliyor ama dönüp hiçkendine bakmıyor.Baksa, ne çok şeyi anlayacak; dahaolacak!

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Yok, o okulda olanlardan uzun uzadıya söz etmeyeceğim.Zatenyorulduk.nün bütünkesimlere yayılmaya başladığını birkez daha gördük.Hep söylediğim gibi" hastalığınınsalgına dönüştüğünü, otizm hakkındahiçbir bilgisi olmayan bir mahallemuhtarının ortalığı yangın yerine çevirebildiğinianladık.Ancak bütün bunları bir "toplumsal özellik" gibi göstermek, "diye işi sinsi bir siyasal kampanyaya, toplumu aşağılayan bir rüzgara çevirenlerden de usandık.Biz bu değiliz. Olmayız.Olmamalıyız.

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Bu noktada beni çok rahatsız eden bir şey daha var.Hem gündelik hayatta, hem de sosyal medyada uzun zamandır dikkatimi çeken bir eğilim...sayılarıhiç azımsanmayacak bir kesim...Eş dost sohbetlerinde kendilerini kaybediyorlar, otizmli çocukların annelerinin sosyal medya hesaplarına acımasız mesajlar atıyorlar...Hal hatır sormayan, selam vermeyen ama çekirdek çitler gibi başkalarının canını yakan, hatta bunu zevk edinen bir kalabalık.Bazıları henüz genç.Büyüdüklerindekuracaklar, dersiniz?..Asıl buna üzülüyorum.