, diye sorduklarında hiç düşünmeden "evet" diyorum. Problem sonra ortaya çıkıyor; düşünmeye başladıktan sonra... İstanbul deyince neyi kastediyoruz? İstanbul bir zihinsel tasavvur mu, gönlümüzde bir hoşluk mu? Kastettiğimiz sadece mahallemiz ve sevdiklerimizden ibaret olabilir mi? İstanbul derken, sadece Boğaziçi ve Tarihi yarımada gibi bölgeler mi aklımızdan geçiyor?Mesela "yaşanabilir" nitelikleri ne kadar yüksek olursa olsun, Beylikdüzü veya Sancaktepe gibi ilçeler gönlümüzdeki "İstanbul"a dahil midir?..

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Gördünüz mü, düşünmeye başlayınca hatlar karışıyor. Kent ve şehir kavramlarını ayırarak bakmak işe yarar mı acaba?seviyorum ama, o devasa coğrafya ve tarihi merkeziyle ilgisi olmayan beton yığınını sevebilir miyim?

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İstanbul hiç şüphesiztir. Herkes meşrebinegöre adlandırabilir bu yoğunluğu;" der, "" der, "der, "mana" der. Ama anlattığınınne olduğunu üç aşağı beş yukarı kavrarız.Pekihiç konuştuk mu? Nereleri kapsar ocoğrafya?

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Bir süre İstanbul'dan uzak yaşamıştım... Ama haftada bir ya da iki kez geliyordum veoluyordu. Yıllarca uzak kalmış gibi sarılıp kucaklıyordum şehri. O yüzden "İstanbul'a gelip gitmek İstanbul'da yaşamaktan daha güzel" diyenleri anlıyorum. Ama belli bir yaşa geldikten sonra bu şehir insanı "diye düşündürüyor. O da var! Doğruya doğru.

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Gelelim modern sanata...10 Kasım'da bitiyor. Meraklısının aklındaolsun... Hafta sonları Instagramcılar sayesindeBienal mekanları dolup taşıyor. Malum,"havalı" ve "kıskandıran" fotoğraflara imkanveren her şey ilgi çekiyor. O yüzden de , dünyanınher yerinde Instagram kullanıcıları modern/kavramsal sanatayaşatıyor.Fakatbu gerçeğin farkındalar mı,emin değilim. Sanatçıları doğrudan Instagramkullanıcılarının içinde yer alacağı işler yapmayayönlendirseler fena mı olur? Ha, bu işin"üçüncü bahar"ı var mı, derseniz, şüpheliyim.modern sanat için çanlar çalıyor.