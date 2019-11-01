İşaretlerle yürüyorlar...İşaretlere dikkat etmek gerekiyor, diyorum...Çünkü bu işaretleri doğru okursak, devasa bir sosyolojinin nasıl zehirlendiğini; zihinlerin nasıl uysalca toprağına ve benliğine yabancı bir geleceğe sürüklendiğini net biçimde kavrayabiliriz.CHP'lilerin" marşı çılgınlığını bile geride bırakıp hızla Avrupa'nın radikal meydanlarının ""sına doğru sürükleyen rüzgar hafife alınamaz.On yıl önce falan birdenbire patlayıp düğünleri bile etkisi altına alan "" kafasını şaşkınlıkla izliyorduk.Aynı ekip şimdi "şarkısına eşlik ederekve bütünbunlar kendiliğinden olan şeylerdeğil...

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Hiç şüphesiz...Dilek İmamoğlu'nun meşhur elbisesini dikebilecekve bu durumun sosyal medyadan özellikle yayılmış olması da aynı" çalışmasının bir parçasıdır.Birkaç yıl önce "deyişiyledikkatleri çekmiş, herfırsatta ülkesiniolarak tanımlamışbirinin çizgileri ve zevkiyleCumhuriyet kutlamasınaçıkmak...Daha birkaç ay önce Brüksel'degidip sonra medyaya "bu insanların duyulur olmasında faydam olduysa ne mutlu bana!" açıklaması yapmış birinin giysisini seçmek...Şimdi bu tablonun üzerinde durmayıp "olmuş işte!" diyerek geçelim mi?

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Ama muhalefetin bir kesiminin kullandığı ve kendi seçmen tabanının hipnoz altına alan ""nin anlattığı şeyleri siyaset magazini çerçevesinde görmek aldatıcı olur.Şu Kıbrıs'ın "rahat" bırakılması konusu mesela...İmamoğlu'nun seçilmeden önce Kıbrıs ziyareti, Tunç Soyer'in Kıbrıs açıklaması, KKTC'de Akıncı'nın ettiği laflar ve dün konunun "terzi yamağı Barbaros Şansal"ın "Kıbrıs'ı işgal ettik" dediği videoya kadar gelmesi...Bütün bunlarKıbrıs'ı Türkiye'ye karşıyapmaplanlarını açığa vurduklarıdönemde oluyor.Bir durup sormalı?Ne oluyor?Ne planlanıyor?Yok mudur, bu muhalif sosyoloji içinde "diyecek milli unsurlar?