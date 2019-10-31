Zaman hızlı akıyor...Unutuyoruz, hatırlamak gerekiyor.yendik...Bize NATO ve İncirlik şantajı yapmaya kalkışanlara hem içeriden kontrolü ele geçirilmiş, hem de dışarıdan kuşatılmış İncirlik'le cevap verdik.15 Temmuz sonrası İncirlik'e girmek için tutturan Alman parlamento heyetine izin vermedik.2017'de pes edip Tornado uçaklarını ve askerlerini alıp Ürdün'e geçtiler., NATO karargahı sonunda"edep dairesi"ne girmek zorundakaldı.

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Yine hatırlayın...Defalarcamaruz kaldık ve her seferindesaldırının hem dışarıdaki kurmaylarını,hem de içerideki piyonlarını bu işekalkıştıklarına pişman ettik.Kuzey Suriye'de "terör koridoru" hesaplarına set çektik.. Ambargo tehditlerini umursamadan Afrin ve Barış Pınarı harekatlarını yaptık. Geri çekilmek zorunda kaldılar.Şimdiyaptırımlar ve ""nı tanıma yasa tasarısınıkarşımıza çıkarıyorlar.Hemen mızmızlanacak kesimlere aldırmazve dik durursak...Buradan da çıkar, yolumuza gideriz.

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Ama önemli bir nokta var ki...Doğru okumak zorundayız.Türkiye'nin terör operasyonu ve Barış Pınarı Harekatı ""nin etkisi altında tuttuğu Batı medyası ve politika üretim merkezleri üzerindeki maskeyi söktü çıkardı.Unutmamak gerekir ki...Bu bakımdan, ABD'de Trump'a karşı cephenin bir yandanAvrupa Birliği desteğini yükseltirken öte yandan da Türkiye düşmanlığına başlaması anlamlıdır.Yani Türkiye (ve Trump/Putin işbirliği) ciddi biçimde oyun bozmuştur.Yakın gelecek bu çerçevede belirlenecek ve küreselciler şimdi en iyi bildikleri yol olandenemek isteyeceklerdir.Not olarak şunu da belirteyim...Oyun bozmak deyince...'un da tıpkı Suriye İç Savaşı ve Libya işgali gibi bir küreselci çete tezgahı olduğunu gözden kaçırmamalıyız.Bizim medyamızda bazı arkadaşlar henüzkavrayamadı.Geç olmadan bu ayrım çizgilerini bilmeyen kalmamalı.