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HAŞMET BABAOĞLU
Bitiş mi, başlangıç mı?

Bitiş mi, başlangıç mı?

28.10.2019, Pazartesi
İtiraf etmeliyim ki...
"DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü" haberi geçildiğinde aklımdan şu cümle geçti: Bu kaçıncı öldürülüşü?
Öyle ya...
Üzerlerinden bin bir dolap çevirmek için yaşatılan adamlar aynı gerekçeyle defalarca öldürülürler de...
Belki hatırlarsınız, en son (!) geçen yıl öldürülmüştü.
Bu işi üstlenerek Ortadoğu'da yeni bir sürece geçişe damgasını vuracağını sanan Irak makamları birkaç ay sonra "yanlış istihbaratmış, DEAŞ lideri Suriye'de gizleniyor" açıklaması yapmışlardı.
Bu kez "büyük iş" iddiası" doğrudan ABD Başkanı'ndan geldi. Malum, ABD iddiayı ortaya koyup gerekirse cesedi ortadan kaldırır. (Bu satırları dün erken saatte kaleme aldım, henüz resmi açıklama yapılmamıştı.)
Önce şunu bilelim...
Korkunç bir terör dalgasına liderlik yapan birinin ortadan kaldırılması her durumda iyi haberdir.
Fakat şunu da bilelim...
Sadece vitrinde olup bitenlere bakanlar, esas gelişmeleri kavrayamaz.

***

Trump için iki alanda iyi seçim yatırımı...
Birincisi...
"Niye Kuzey Suriye'den çekildin ve PYD'ye destek vermekten vazgeçtin?" diye tutturanlara "Türkiye'nin gücünü kabul ettim" demek yerine "DEAŞ'ı bitirdik, orada işimiz kalmadı" tezini delillendirmiş oluyor.
İkincisi...
Bir yandan sıkı bir nasyonalist olarak "içeri"ye odaklanırken (daha dolar üzerinde yapacağı çok önemli operasyonlar var), bir yandan da "ABD hala dışarıda büyük işler yapıyor" gösterisi gerçekleştiriyor.
Yani itibar kaybı izlenimi sıkı bir vitrin düzenlemesiyle silinmeye çalışılıyor.

***

Terör örgütleri ile dünya üzerinde egemenlik kuran devletler arasında doğrudan bir bağ var.
Toplumlara acı çektiren örgüt kurma, örgüt kapatma, lider değiştirme gibi işler onlar için "çocuk oyuncağı"dır.
Başkalarına kalan bu pis tezgah karşısında bazen öfkeli, bazen de gizli bir şaşkınlıktır. (Bilmem, Öcalan paketlenip bize verildikten bir süre sonra zamanın başbakanı Ecevit'in söyledikleri aklınızda mıdır? "Terörist başını bize niye teslim ettiklerini anlayabilmiş değilim?")
Hem şu soruyu da unutmayalım..
DEAŞ zaten bölge değiştirmemiş miydi, yeni savaş alanı Afganistan değil miydi?
Bağdadi'nin öldürülmesi bir bitiş mi, yoksa bölgede yeni bir terör yapılanmasının başlangıcı mı?
Yaşayıp göreceğiz.
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