Tamam!siyasetin çemberinezorla sıkıştırmaya çalışmanınalemi yok.Zatenhayatın dolambaçlarındayol almaktazorlanıyor.Siyasi yargılarımız insan ilişkileri alanında gereksiz hoyratlıklara yol açabiliyor.Doğru!Fakat bir dakika!Gerçeğin bir yüzü böyle diyevaz mı geçeceğimiz?Ayrıca "" dediğimiz şeyin kendisi politiktir.Hangi konuda olursa olsun, bir insanın duruşu da, "duramayışı" mikro politik olandan başlar, makro politikaya kadar uzanır.Haydi işin o yanını da geçtim...Amasırfbu"ya uyup sevecekmişimkardeşim!

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Niye yazıya böyle başladım?Çünkü malum tayfa sosyal medya yoluyla yeni bir rüzgar estirmeye çalışıyor.Daha doğrusu, geçmişte darbecilere hizmet için üretilmiş ve maalesef toplumun zihninde yer tutmuş bir söylemi yeniden canlandırmaya çalışıyorlar.Neymiş?Siyaset iyi bir şey değilmiş...Her şeye de "bakmamaklazımmış...Zaten siyaset "hamasi nutuklar"la geçiştirilen kolay bir şeymiş, esas zor olanı insan ilişkileriymiş, hayata "bir şeyler katmak"mış...Aslında

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Bilirim, bu söylemler, ortada sosyal medyanın zerresinin olmadığı dönemlerde de birden ısıtılıp piyasaya sunulurdu.Birileri siyaseten "" işler çevirirkendiye gündelik hayatımızdan politikayı ve politikacıları çıkarmaya çalışırlardı.Şimdi de öyle bir dönemden geçiyoruz.Düşünün...Adamlar,; sınırımızdabir terör devleti kurduracaklar(neymiş, emekliamiral söyledi işte; "PYD zatenlaik"miş..); Fetöcüleri yenidenbürokrasiye sokacaklar...İstiyorlar ki...Suratını görmek istemediğimiz adamlara gülümseyelim...İstiyorlar ki...Cahile cahil, yalancıya yalancı, haine hain demeyelim...Nasıl mı?Çünkü her dakika siyaset konuşup siyasete göre davranmak iyi bir şey değilmiş!Gidin işinize...