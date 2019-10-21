Haberiniz olmuştur...CHP ile HDP ittifakının örtülü patronu ve CHP İstanbul İl Başkanıgeçen gün Barış Pınarı Harekâtı'na dair dedi ki..."Altı asker şehit oldu, yirmi bir sivil yaşamını yitirdi.sorusunusormak istiyorum...Bugün bu sorunun sorulup yanıtının veriliyor olması lazım." Sovyetik solcular 70'li yıllardadeyimini çok severdi.O aşamaya varmışız, kesin.Batı'nın gelişmiş demokrasilerindeçıkmaz. Çıkarsa da, siyasi kariyeri o anda biter.Dikkatinizi çekerim...Kaftancıoğlu marjinal bir partinin lideri falan değil, ana muhalefet partisinin yükselen yıldızı.

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Şimdi bir an için makro siyaseti, şunu bunu unutun...İnsan hangi hal içinde Canan Kaftancıoğlu gibi konuşabilir ve böyle bir soru sorabilir?İnsanın içinde "" hissi varsa,ve kırk yıldır ülkesinde hüküm süren terörün kaynakları konusunda azıcık da olsa bilgi sahibiyse...Bu işin öyle "Savaşa Hayır" lafazanlıklarıyla bir ilgisi olmayacağını, Mehmetçiğin ne için savaşıp şehit düştüğünü bilmez mi?Hepsini geçtim...derdi nedir, kimden yanadır,neyin nesidir, diye sormaz mı insan?

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O halde, muhalefet cephesine oy veren veya destek çıkan sıradan vatandaşlar için "" vaktidir.Pek umutlu değilim ama...Artık budan çıkmalılar...Erdoğan nefreti üzerinden nasıl bir uçuruma doğru sürüklendiklerini şimdi görmüyorlarsa, sonra hiç göremeyecekler.Durup asıl şunu sormalılar:Merak ediyorum...Özellikle milliyetçi ve muhafazakâr geçinen muhalifler ne zaman kendilerine "diye soracaklar?