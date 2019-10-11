Şunlara toplu halde bir bakın..."Dolar neden 12 TL olacak!""Doların yükselmesine engel olamasak bile düşürürüz, hele bir 20 TL'ye çıksın da...""Boşuna dolar 12 TL olacak demedik!""Dolar 12 TL olacak beklentisi güçleniyor.""Dolar hem TL'ye hem de sanayiye ağır yenilgi yaşatacak."Bunlar aylardır ortalığı velveleye veren şerefsizlerin çektikleri Youtube videolarının başlıkları...Böyle daha yüzlercesi var.

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Sorsan, videolarda konuşanların birçoğu ekonomist, bazıları kendinden menkul "analist" vesaire...En aşağısı 150 bin, bazıları bir milyon izlenmeye sahip.Ortalık bunlarla doluyken, doların bu seviyede kalmasına şaşmalı asıl!Milleti böyle ürküttükleri yetmiyormuş gibi, bir taraftan da "bankalardaki döviz mevduatı artıyor, halk dövize kaçıyor" diye el ovuşturup kıs kıs gülüyorlar.Hele bir tanesi var ki, neye, hangi hale" olduğunu hiç anlayamıyorum ama adam duramıyor,üretiyor.Adam iki yıldır "iç savaş çıkacak" diyerek Youtube'dan ekmek yiyor, para kazanıyor da,Bu nasıl bir felaket şehvetidir, söyler misiniz?

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Bir dehemendudaklarını hafifçe yana doğrukıvırıp, üsten bakarak"böylebir şey yok" diyen kesim var,malum.Mesela kimi büyük iş adamları, kimi tanınmış akademisyenler, kimi siyasetçiler...Onlara göre...nin sebebi iç dinamikler.Dünya egemenlerinin Türkiye ekonomisini sarsmaya yönelik bilinçli hareketlerinden söz etmeyi bir tür cehalet olarak gösteriyorlar.İstiyorlar ki, "biz bu işi beceremiyoruz" densin!Ama ne oldu?ABD Başkanı Trump geçen gün bütün patavatsızlığıyla "kur krizi"nin adresini gösterdi:" dedi.Bu berbat tayfa şimdi sus pus., bu kez milletçe laflarını ağızlarına tıkayalım.Tamam mı?