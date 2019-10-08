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HAŞMET BABAOĞLU
Sadece nefret değil, kapkara bir cehalet de!

Sadece nefret değil, kapkara bir cehalet de!

08.10.2019, Salı
Bizde "okumuş"un cehaleti fecidir.
Çünkü bilmediğini bilmez.
O halde ona okumuş denir mi?
Denmese, ne iyi olurdu?
Ama mesele başından beri okumakla değil, etiket sahibi olmakla bağlantılıdır.
O yüzden hiç aynaya bakmadan başkaları hakkında atıp tutar.
En fenası da, muhafazakârların, İslamcıların, milliyetçilerin kitap okumadığı kanaatına iman etmiş olmasıdır.

***

Yıkanmış bir beyni yeniden doğrularla donatmak zor iş.
Fakat insan hiç değilse, kendi gözlemleriyle hayattan bir şeyler kapmaya çalışmaz mı?
Nerdee!..
Farklı bir kitapçıya hayatı boyunca gitmemiştir.
Online bir kitap alışveriş sitesindeki İslamcı veya milliyetçi yayınlara bakmak, muhafazakâr düşüncenin arkasındaki geniş külliyatı merak etmek ve "bunları kim okuyor?" diye sormak aklından geçmez.
Ama bu sersemce iddiası ve inancı işine yarar!
Çünkü morali bozulduğunda sığınacağı boş üstünlük duygusunu böyle ayakta tutar, vs.

***

Geçenlerde Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim'de açılacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde çekilmiş fotoğraflarına sosyal medyada yapılan yorumları görünce ister istemez yukarıda yazdıklarım aklımdan geçti.
Kimisi "hiç hayatında kitap sayfası açmış mı?" diye soruyordu, bunlardan bazıları öğretmen falandı.
Kimisi, "kitapların arka kapaklarına bile bakmıyordur" diyordu.
"Eline hiç yakışmamış" diyen bile vardı.
Bir sürü zavallı kafa...
Alıp başını gitmiş Erdoğan nefreti mi?
Evet, bir yönüyle öyle.
Ama bir yanıyla da kapkara cehalet.
Yaşadığı toplumun hiçbir kültürel özelliğini tanımamış olmanın sefaleti.
Açıkçası...
Bu sefalet sosyal sahneden çekip gidinceye kadar ülkenin normal bir seyre gireceğini sanmıyorum.

***

Uzantılar!

Tekrarlayıp duruyorum.
Dışarısının içerideki, içerisinin dışarıdaki uzantılarına, bağlarına ve "distribütörlük" ilişkilerine dikkat edelim diye...
Şimdi Fırat'ın doğusuna harekat kararlılığı hepsinin eteklerindeki taşları dökmelerine yol açıyor.
Uzun süre milli görünmüş kimi isimler "bu harekat Kürt siyasi hareketini Ruslara itecek" demeye başladılar.
PKK/ PYD'ye "Kürt siyasi hareketi" demeleri bir yandan, esas konu ABD'nin bölge planlarıyken Rusları vitrine çekmeleri öte yandan, bağlarını ve bağlılıklarını nasıl da ortaya koyuyor!

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