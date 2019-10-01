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HAŞMET BABAOĞLU
Bilime bakınca manzara dediğiniz gibi değil!

Bilime bakınca manzara dediğiniz gibi değil!

01.10.2019, Salı
"İklim değişikliği" fırtınası öyle esiyor ki, etkisi altında kalmamak imkânsız.
Bir tür kıyamet atmosferi yaratıldı.
Zaten modern insan huzursuz.
Hem yeryüzüne hem de gündelik hayatlarımıza egemen olan sistemden şüphelenmeyenimiz var mı? Yok!
Bir yerlerde bir yanlış olduğundan eminiz ama ne o yanlış?
İşte tam o noktada bize diyorlar ki...
Bilime bak!
Öyle mi gerçekten?
Birçok iyi niyetli insanın "Tamam Greta biraz üzerinde çalışılmış bir aktivist figürü gibi duruyor ama nihayetinde bilim insanlarına kulak vermek gerekmez mi?" diye düşündüğünü biliyorum.
İşte esas "numara" orada dönüyor.

***

Sorduğunuzda size yüz küsur bilginin "iklim değişikliğine karşı acil uyarı" başlıklı açıklamalarını gösteriyorlar.
Ama alanında çok ciddi kariyere sahip bazı bilim insanları var ki, bu şamatadan rahatsızlar ama sesleri kısıldığı için kamuoyunun haberi olmuyor.
Mesela Greta Thunberg'in memleketi İsveç'in en büyük çevre ve atmosfer bilimleri uzmanı (boru değil, adam Max Planck Meteoroloji Enstitüsü Başkanı) Lennart O. Bengtsson bu bilginlerden biri. Adamcağız en son iklim tartışmalarında olup bitenleri "McCarthy dönemindeki komünist avı"na benzetti. Duyan oldu mu? Kendi ülkesinde bile pek duyan olmadı.

***

Bir başka "şüpheci" ise "global ısı değişimleri" üzerine en kapsamlı ve güvenilir araştırmanın sahibi John R. Christy.
NASA tarafından "Sıradışı Bilimsel Başarı Madalyası" ile ödüllendirilmiş biri."Ben alarm niteliğinde ciddi bir atmosferik değişim gözlemlemiyorum" diyor Christy.
Ama ardından yaptığı şu teklif çok daha sarsıcı: "Atmosferdeki karbon salınımını ille de azaltmak istiyorsanız, yapacağınız şey çok basit; ülkeler çapında devasa bir nükleer güç programını devreye sokacaksınız, başka yolu yok!"

***

Böyle dolu bilim insanı var.
Listelerini vermeye kalksam köşem yetmez, sayfanın tamamı dolar.
Dikkat buyurun, şu ve bu yanda durmuyorum.
İstediğim bu konuda boş atıp tutmalara kapılmamak.
İlginçtir, araştırdığınızda, iddiaların aksine bu bilginlerin büyük şirketlerle işbirliği yapan çalışmalarda yer almadıklarını görüyorsunuz.
Asıl fenası iklim değişikliği çığırtkanlarının bazılarının arkasında yeni kuşak küreselci para babaları var.
Bilginize...
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