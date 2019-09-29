Altını çizdiğim satırlar-87

Güz geliyordu. En iyi günler. Usul yağmurun altında dolaşsam şimdi. (ONAT KUTLAR / İshak) *** Acımız dışında her şey bir muammadır. (TIM PARKS / Kader) *** Felaket başladığında herkes tektir, yapayalnızdır. (ANNA KAVAN / Buz) *** Dinle. Sadece dinle. Başkasını dinlerken ama sahiden dinlerken, kendisini de dinler çünkü insan. (MARIO LEVİ / Yanlış Tercihler Mahallesi) *** Serçeler bülbül gibi geliyordu ona. "Ne olur, bir kez de çalar saatin ziliyle, yeni doğan Paolino'nun viyaklamasıyla, karımın öfkeli bağırtısıyla değil de kuş sesleriyle gözümü açsam" diyordu. (ITALO CALVINO / Marcovaldo ya da Kentte Mevsimler) *** Susabilirdim ama biriyle ne kadar çok sırrını paylaşırsa insan, onu o kadar çok sevdiğini sanır, anlatmak çoğu zaman bir hediyeyi andırır. (JAVIER MARAIS / Beyaz Kalp) *** İnsan gittikçe daralan dünyasında neden mutsuz. Herkes artık gereğinden fazla büyüyor da onun için mi? (CAHİT ZARİFOĞLU / Yaşamak) *** Yaşama becerimiz bile yok, kayboldu. Var olmuyoruz. Var olunuyoruz. (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam) *** İnsanın hiç affetmediği tek kişi kendisidir. (MEHMET EROĞLU / Yarım Kalan Yürüyüş) *** Anne, dünya orada, karşımızda, her tarafta, bir yığın olay oluyor, her çeşit şey... ve sen bütün gün sabahtan akşama kadar patates soyuyorsun. Başka bir sebze olmaz mı yani? (MARGUERITE DURAS / Yaz Yağmuru) *** Birinin size güvenmesini istiyorsanız, önce siz ona güvenmelisiniz. (UNİÇİRO TANIZAKİ / Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın) *** Bana hafif bir bakış attı. Yarım gün boyunca havada süzülecek kadar hafif. (KOBO ABE / Kutu Adam) *** Biraz sabırlı olun. İyi öyküler nadir av hayvanlarına benzer. Gizlenirler. Bulabilmek için dar geçitlerin ağzında ve ormanın derinliklerinde uzun süre pusu kurup beklemek gerekir. (HERMANN HESSE / Masallar)

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