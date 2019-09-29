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HAŞMET BABAOĞLU
Altını çizdiğim satırlar-87

Altını çizdiğim satırlar-87

29.09.2019, Pazar
Güz geliyordu. En iyi günler. Usul yağmurun altında dolaşsam şimdi. (ONAT KUTLAR / İshak)
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Acımız dışında her şey bir muammadır. (TIM PARKS / Kader)
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Felaket başladığında herkes tektir, yapayalnızdır. (ANNA KAVAN / Buz)
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Dinle. Sadece dinle. Başkasını dinlerken ama sahiden dinlerken, kendisini de dinler çünkü insan. (MARIO LEVİ / Yanlış Tercihler Mahallesi)
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Serçeler bülbül gibi geliyordu ona. "Ne olur, bir kez de çalar saatin ziliyle, yeni doğan Paolino'nun viyaklamasıyla, karımın öfkeli bağırtısıyla değil de kuş sesleriyle gözümü açsam" diyordu. (ITALO CALVINO / Marcovaldo ya da Kentte Mevsimler)
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Susabilirdim ama biriyle ne kadar çok sırrını paylaşırsa insan, onu o kadar çok sevdiğini sanır, anlatmak çoğu zaman bir hediyeyi andırır. (JAVIER MARAIS / Beyaz Kalp)
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İnsan gittikçe daralan dünyasında neden mutsuz. Herkes artık gereğinden fazla büyüyor da onun için mi? (CAHİT ZARİFOĞLU / Yaşamak)
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Yaşama becerimiz bile yok, kayboldu. Var olmuyoruz. Var olunuyoruz. (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)
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İnsanın hiç affetmediği tek kişi kendisidir. (MEHMET EROĞLU / Yarım Kalan Yürüyüş)
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Anne, dünya orada, karşımızda, her tarafta, bir yığın olay oluyor, her çeşit şey... ve sen bütün gün sabahtan akşama kadar patates soyuyorsun. Başka bir sebze olmaz mı yani? (MARGUERITE DURAS / Yaz Yağmuru)
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Birinin size güvenmesini istiyorsanız, önce siz ona güvenmelisiniz. (UNİÇİRO TANIZAKİ / Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın)
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Bana hafif bir bakış attı. Yarım gün boyunca havada süzülecek kadar hafif. (KOBO ABE / Kutu Adam)
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Biraz sabırlı olun. İyi öyküler nadir av hayvanlarına benzer. Gizlenirler. Bulabilmek için dar geçitlerin ağzında ve ormanın derinliklerinde uzun süre pusu kurup beklemek gerekir. (HERMANN HESSE / Masallar)
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