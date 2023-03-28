Adaylar hazır

Cumhurbaşkanlığı adayları netlik kazandı. İki aday imza toplamayı başarabildi ve toplamda dört adayımız oldu. Ben şahsen İnce'nin imzaları daha rahat toplayacağını, Oğan'ın ise toplamasının güç olduğunu düşünüyordum. İkisi de beni yanılttı. İnce fena zorlandı. Örgütünü mobilize etmede gecikti. Oğan'a ise son bir iki günde sihirli bir el değdi.

Kanaatim şudur ki, ortada sağlam bir teşkilat olmadan 100 bin imza toplamak oldukça zor. Mesela düşünüyorum da Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayı olmasa, imza toplamaya kalksa sanırım 10 bin oyu bile bulamaz. İnce gibi sosyal medya desteğiyle dikkat çeken bir isim bile bu kadar zorlandıysa imza toplama işinin kolay olmadığı ortada. Ancak doğru düzgün parti teşkilatı kurabilmiş ufak partiler bile 100 bin imzayı kolayca bulabilir diye düşünüyorum.

Öyle ya da böyle. Sonuç olarak dört aday var. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, muhalefetin onca zorlamaya karşın üç adayla çıktığı görülüyor. Ve bence 2018 seçimlerinden çok farklı bir senaryo değil. 2018'de HDP aday çıkarmıştı. Şimdi CHP adayını destekleyecek. En önemli fark bu. Yine 2018'de olduğu gibi karşımızda CHP adayı var.

Bu sefer İyi Parti'nin adayı yok. Ama onun yerini de zaten Muharrem İnce dolduracak. Aslında İyi Parti kontenjanı bile İyi Parti'nin beceriksiz süreç yönetimi nedeniyle CHP adayıyla dolduruldu. Yani aslında vatandaşın gözünde iki CHP adayı var.

Bu nedenle 2018 senaryosu tekrar edecek gibi. Zira Erdoğan'ın tabanından oy olabilecek CHP dışı bir aday sahnede olmadığı için Erdoğan'ın oy tabanı şayet sandığa yansırsa bu iş yine ilk turda Erdoğan lehine biter. Muhalefet sürpriz ya da heyecan verici bir aday çıkaramadığı ve eski adaylarla ve CHP'yle devam ettiği için seçim büyük oranda Erdoğan'ın performansıyla belirlenecek.

Erdoğan kaybetmedikçe muhalefetin adayları kazanamayacak. Çünkü biz adayları ve partileri zaten daha önce oyladık. Ne CHP, ne İnce ne de Kılıçdaroğlu seçenek olmadıklarını göstermişti. Erdoğan'a eli gitmeyen, muhalefete vermeye devam edecek. Muhalefete eli gitmeyen, Erdoğan'a vermeye devam edecek. Bu denge bozulmamış gibi görünüyor.

İnce ve Kılıçdaroğlu'nun beraber aday olmasının tek doğrudan sonucu var. Bu hâliyle muhalefetin ilk turda kazanma şansı bitmiştir. İnce öyle ya da böyle yüzde 4-5 civarında bir oy alacak olursa bile ilk tur hayali yalan olur. Bu şartlarda ikinci tur için bile İnce seçmenlerinin Kılıçdaroğlu'na topyekûn oy vermesini beklemek doğru olmaz.

İnce'ye oy verenler, zaten Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemediği için Akşener'e oy verenlerdi. Şimdi Akşener yok, İnce'ye oy veriyorlar. Belki de ikinci turda hiç sandığa gitmeyecekler. Siz hangi düzeneği kurarsanız kurun seçmen bir yandan bir yana cıva gibi geçerek kendi bildiğini okumaya devam ediyor.

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