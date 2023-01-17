Şerde yarışmak

Normali hayırda yarışmak şeklindedir. Ama bizim muhalefet bize normali unutturdu. O nedenle çok şaşırmamak lazım. Muazzam bir yarış içindeler.

İyi Parti, CHP'nin içini karıştırıyor. CHP ile yarışıyor. Gerilim üstüne gerilim çıkartıyor.

Davutoğlu durur mu? O da masayı tehdit ediyor. Uzun talep listesi sunuyor. Veto yetkisi istiyor. Eleştirenlere de hakaret etmeyi sürdürüyor.

Ali Babacan da madem öyle, ben daha çok sorun çıkartırım havasında. Önce özerklik, anadil gibi işlere girdi. Yetmedi, eli artırdı. Şimdi de Türkiye'nin İHA'larına ve gözbebeği bir firmasına kafayı taktı.

Dünyaca ünlü Bayraktar İHA'ların üreticisi Baykar'ı zan altında bırakacak açıklamalar yapıyor. İktidara geldiklerinde Baykar'a bugün sağlandığını iddia ettiği imtiyazları ortadan kaldıracakmış.

Baykar açıklama yaptı. Devletten hiçbir teşvik veya hibe almadığını, hatta kredi bile kullanmadığını söyledi. Dahası bu firmanın gelirlerinin çok büyük bir oranı ihracattan geliyormuş. Bu zamana kadarki gelirlerin yüzde 75'i ihracata dayalıymış. Önümüzdeki yıllara ait sözleşmelere bakıldığında yüzde 99.3'ü yurtdışına satılacakmış. Yani aslında Baykar, Türkiye'nin belki de dünyadaki en rekabetçi firması.

Bunu tüm dünya biliyor. Suriye'de görüldü. Libya'da görüldü. Karabağ'da destan yazdı. Diyelim ki bunlar bizim kanaatimiz ve sadece biz biliyoruz. Öyle de değil. Ukrayna'da Bayraktar SİHA'lar öyle başarılı oldu ki, insanlar çocuklarına Bayraktar ismini veriyor. Bir İHA için üç marş yazdılar. 7 ülkede insanlar Bayraktar alıp Ukrayna'ya hediye için yardım kampanyaları düzenliyor.

İnsanın Baykar'a saldırması için ya cahil ya da kötü niyetli olması lazım. Ülkede senelerce siyaset yapmış, bakanlık görevinde bulunmuş birinin bunları bilmiyor olması çok zor. Gerçekten bilmiyorsa vahim. Kötü niyetliyse apayrı bir durum.

Üzerinden birkaç gün geçti. Söylenmesi gerekenler söylendi. Babacan kendine bir çekidüzen vermek yerine daha da saldırgan bir tavır ortaya koyuyor. Son günlerde DEVA Partisi'nin HDP tabanına yönelik açıklamalarıyla birleştirdiğinizde karşınıza bambaşka anlamlar çıkar. Sanırım varlık yokluk mücadelesi veren bir parti, Türkiye geneline hitap edemediğini gördüğü için HDP tabanını mutlu etmeye çalışıyor. Nereden nereye? Şu hale bakın.

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