Savaşın sisi

Savaş üzerine en önemli tespitlerden biri öngörülemezliği üzerinedir.

Kimisi buna savaşın sisi ismini verir kimisi sürtünme kavramıyla ifade eder.

Normal şartlarda işlemesi beklenen birçok şey savaş durumunda beklenmedik sonuçlar üretebilir.

Bir atın nalının çivisi çıktığı için koca bir savaşın bile kaybedilebileceği düşünülür.

Bu nedenle Clausewitz generallerin ancak savaşın ilk başını planlayabileceğini gerisinin ise sürtünme kuralları içinde cereyan edebileceğini anlatır.

Ukrayna'da savaş başladığında hem Rusların hem de uluslararası kamuoyunun öngörüleri bu anlamda tepetaklak oldu.

Ruslar büyük bir özgüvenle savaşın kısa sürede zaferle biteceğini düşündüler. Sahaya indiklerinde ilk günden itibaren bambaşka bir dünyayla karşılaştılar. Bizim gibi kenardan izleyen gözlemciler bile Rusya'nın başarısızlığına bir anlam veremediği için farklı sonuçlar çıkarma gayretine giren çok oldu. En son Rusya'nın yavaş da olsa ilerleyeceği fikri yaygınlık kazandı. Buna göre Ukrayna'nın direnişi bir noktada kırılacaktı ve hantal da olsa Rus ordusu işi tamalayacaktı. Ama son günlerde Ukrayna ordusunun karşı saldırılarda elde ettiği başarılara bakarsanız Rusya için bu kadarcık beklentinin bile fazla olduğunu görürsünüz. Rus ordusu bırakın ilerlemeyi geri sarmaya bile başladı.

Savaşın başında doğal olarak Rusya'nın askeri bir dev ekonomik bir cüce olduğunu düşünüyorduk. Bu nedenle zaten Batı da Rusya'ya zayıf olduğu yerden yani ekonomiden saldırmayı tercih etmişti. Fakat şimdiye kadar ortaya çıkan görüntü bu planların da gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Rusya askeri olarak berbat bir görüntü verirken ekonomik olarak beklenenden daha dirençli çıktılar. Hatta Avrupa ekonomisi savaştan çok daha büyük zararla çıkacak gibi.

Belki de bu anlamda Batı'nın kazanma planları bile başaşağı olabilir. Ukrayna ve Rus orduları bu haliyle devam edecek olursa Rusya'nın sahada çökme ihtimali daha yüksek hale gelebilir. O zaman da yepyeni bir savaş düzeniyle karşılaşırız.

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