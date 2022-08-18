AK Parti 21 yaşında

AK Parti 21 yaşına girdi. İyisiyle kötüsüyle herkes meşrebine göre değerlendirmeler yapıyor. Gelin isterseniz hiç yorumsuz bu 21 yılın bilançosunu çıkaralım. Sonra herkes yine kendine göre sonuçlar bulsun.

AK Parti kuruluşundan 15 ay sonra tek başına iktidara geldi. Ve o tarihten bu zamana seçim kaybetmeden iktidarını korudu. Bunda hiç tartışmasız şu icraatı ortaya koyan hizmet siyasetinin büyük rolü vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 21. yıl konuşmasından işte bazı başlıklar:

IMF'ye olan borç kapandı. Başörtüsü yasağı kaldırıldı. 18 bin 258 yatak sayısıyla 13 şehir hastanesinin yapımı tamamlandı. 9 bin 414 yatak sayılı 5 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları başarıyla gerçekleştirildi. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 10'lardan 70'lere çıkarıldı. İHA-SİHA üretimi gerçekleştirildi ve ihracatı yapılıyor.

2002'de 9 bin 349 olan hâkim-savcı sayısı 2022 itibarıyla 22 bin 709'a yükseldi. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol mesafesi 28 bin 550 kilometreye çıkarıldı. 1710 kilometre olan otoyol uzunluğu 3 bin 532 kilometreye çıkarıldı. Karayolu tünel sayısı 83'ten 466'ya yükseldi. Tünel uzunluğu 50 kilometreden 651 kilometreye yükseldi. Köprü ve viyadük uzunluğu 311 kilometreden 724 kilometreye yükseldi. 1213 kilometre hızlı tren hattı, 2 bin 74 kilometre demiryolu, 8 bin 453 kilometre elektrikli ve sinyalli hat inşa edilerek toplam 21 bin 590 kilometre demiryoluna kavuşuldu. 26 olan havaalanı sayısı 57'ye çıkarıldı. Tersane sayısı 37'den 84'e, yat bağlama kapasitesi 8 bin 500'den 18 bin 545'e yükseldi.

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. 446 millet bahçesi projesinden 128'i tamamlandı. Son 20 yılda çiftçilere 183 milyar lira tutarında tarımsal destek verildi. Tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla yaklaşık 37 milyar liradan 407 milyar liraya yükseldi. Orman varlığı 21 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkarıldı.

Baraj sayısı 276'dan 930'a, hidroelektrik santral sayısı 97'den 730'a, içme suyu tesisi sayısı 84'ten 370'e, sulama tesisi sayısı 1764'ten 3 bin 325'e, taşkın koruma tesisi sayısı ise 5 bin 18'den 10 bin 267'ye ulaştı.

Bütün bu altyapı hizmetleri öyle kolay bir ortamda da gerçekleşmedi. Bir de AK Parti'nin verdiği siyasi mücadelelerin kaba listesine bakalım.

2007'de e-muhtıra atlatıldı. 2008'de kapatma davası atlatıldı. 2012'de MİT krizi yaşandı. 2013'te Gezi Kalkışması vardı. Yine 2013'te 17-25 Aralık kumpasları vardı. 2016'da darbe teşebbüsü bile atlatıldı. Bu sırada yaşanan ihanetleri falan saymıyorum bile.

Bütün bunlara bakan vicdan sahibi bir göz, AK Parti'nin yaşayan bir tarih olduğunu ve bu nedenle de Türkiye tarihinin en başarılı partisi olduğunu sanırım inkâr edemez. Gerisi boş laftan ibaret.

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