08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hasan Basri Yalçın Soçi’nin anlamı
HASAN BASRİ YALÇIN
Soçi’nin anlamı

Soçi’nin anlamı

08.08.2022, Pazartesi
Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'y önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin ile yapılan görüşmelerden özetle Türkiye ve Rusya'nın işbirliğine derinleştirecek devam edecekleri sonucu çıktı.
Seyahat öncesi hepimizin öncelikli ilgisi Suriye'ye yönelikti. Çünkü ziyaretin ilan edildiği dönemde en fazla gündemde olan konu Tel-Rıfat ve Münbiç bölgelerine yapılması planlanan askeri operasyondu. Fakat görünen o ki, görüşme çok daha kapsamlı bir mantığa dayanıyor.
Suriye konusu da ele alınmış ve Türkiye operasyon konusunda baskısına devam etmiş. Ama asıl büyük ilerleme ekonomik ve ticari anlaşmalar konusunda kaydedilmiş. Temelinde de karşılıklı ticaretin yerel paralarla yapılması var.
Türkiye bu teklifi uzun süredir dile getiriyordu. Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'nın uğradığı ekonomik yaptırımlar da bunun üstüne gelince iki ülke arasında bu anlaşma doğmuş gibi görünüyor. Henüz ayrıntısına pek hakim değiliz. Nasıl bir sistem uygulanacak onu pek bilemiyoruz. Ama bu aslında dünyadaki dolar hakimiyetine yönelik önemli adımlardan birisi. Birçok ülkenin uzun süredir şikayetçi olduğu bu durumu yeni bir dengeye getirmek için belki de öğretici sonuçları olacaktır.
Piyasadaki birkaç istihbarat faaliyetine rağmen henüz Rus gazının Türkiye üzerinden dünyaya açılması konusu netlik kazanmış değil. Ama ben asıl önemli gelişmelerin bu alanda olabileceğine inanıyorum. Avrupa kara kışa hazırlanıyor. Pek de farklı seçenek gündemde yok. Türkiye'nin tahıl koridoru gibi konularda oynadığı kolaylaştırıcı rol Türkiye'nin tarafsızlığının dünya için de ne kadar faydalı olabileceğini sanırım Avrupalılara da göstermiştir.
Eğer buradan bir ilerleme sağlanabilirse tüm Avrupa siyasetinin dengelerinin altüst olacağı bir sonuç çıkabilir.
Soçi tarzı görüşmelerin karşılıklı anlayış çerçevesinde süreceğini düşünecek olursak önümüzdeki dönemde adım adım ilerleyecek bir sürecin belki de bu günlerde inşa edildiğini düşünebiliriz. Hem dünya siyasetinde hem de ekonomisindeki yaşanan gerilimleri Türkiye kendi faydasına aşacak formüller geliştirebilirse hem diplomatik ilişkilerinde hem de ekonomik konumunda önemli başarılar elde edebilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Tayvan krizi neye hizmet eder? 06.08.2022 Cumartesi
Çin nasıl bir cevap verebilir? 04.08.2022 Perşembe
Gerilim sahalarının sayısı artıyor 02.08.2022 Salı
Adaylık yarışı 01.08.2022 Pazartesi
Tayvan’da kriz ihtimali 30.07.2022 Cumartesi
Şimdi de ‘Bay Kemal’ 28.07.2022 Perşembe
Normalleştirme siyaseti ve alıştırma söylemi 26.07.2022 Salı
Tahıl Koridoru 25.07.2022 Pazartesi
Irak’ta kirli oyun 23.07.2022 Cumartesi
Tahran’dan yansıyanlar 21.07.2022 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA