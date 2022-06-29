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HASAN BASRİ YALÇIN
Madrid’de herkesin gözü Türkiye’de

Madrid’de herkesin gözü Türkiye’de

29.06.2022, Çarşamba
İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO'nun en kritik zirvelerinden biri düzenleniyor. Devlet başkanları Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde NATO'nun geleceğini şekillendirecek bir dönüşüm umuduyla toplanıyor. Farklı ülkelerden gelen heyetler hem umutlu hem de endişeli diyebiliriz. Bir yanıyla NATO'ya olan ihtiyaç dile getiriliyor. Bir yanıyla da başarı şansı Amerika'nın konumuna bağlanıyor. Üyeler arası güven tazeleme beklentisi en önemli gündem maddesi olacak gibi. Bir diğer önemli başlık ise Türkiye'nin genişleme konusunda dile getirdiği çekinceler. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda bir uzlaşı çıkıp çıkmayacağı merak konusu.



Herkesin gözü Türkiye'de. Resmi görüşmelerden ne çıkar bilemem ama Türkiye konumunu açıkça her mecrada dile getiriyor. İletişim Başkanlığı dün Madrid'de iki panel düzenledi. Benim de içinde bulunduğum uzmanlar uzun tartışmalar yaptı. Toplantılardan ve sohbetler çıkardığım sonucu kısaca özetleyecek olursam, birçok ülke temsilcisi ve uzman Türkiye'nin haklı endişelerinin farkında ama uzlaşı çıkıp çıkmayacağı biraz da ABD'nin tavrına bağlanıyor. Zirve öncesi Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen görüşmenin sonuçlarını yakın dönemde görebileceğimizi düşünüyorum.
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