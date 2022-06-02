Demirtaş ne demek istiyor?

Selahattin Demirtaş, altılı masaya masa altından sopa göstermiş. Özetle "Utanmıyor musunuz?" demiş. İttifakın somut adımlar atamadığını söylemiş. Ama bence biraz ayrıntıya girince ve alt okuma yapınca aslında Demirtaş'ın mesajının çok daha önemli imaları var. Demirtaş, bana sorarsanız, açıktan CHP'nin yanında yer alıyor ve diğerlerini başta da Meral Akşener'i baskı altına almaya çalışıyor. Nasıl mı?

CHP için cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi iki aşamadan meydana geliyordu. Birinci aşamada parti içinde bir karar alınması gerekiyordu. İkinci aşamadaysa bu kararın yumuşak bir dille ittifaka kabul ettirilmesi lazımdı.

Kılıçdaroğlu, birinci aşamayı tamamladı. İmamoğlu ve Yavaş gibi isimleri devre dışı bıraktı ve son karar vericinin kendisi olduğunu gösterdi. Şimdi partisinden açıklamalar geliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çeşitli isimlerce daha açık seslendiriliyor.

İkinci aşama biraz daha zor. Diğer 6 partinin buna ikna edilmesi lazım. Aksi takdirde bir dağılma görüntüsü çıkabilir. HDP'nin yeri zaten belli. CHP ile sonuna kadar beraber. Küçük 4 partinin ise fazla yapabilecekleri bir şey yok. Masadan kalksalar dahi oyları yüzde yediyi bile bulmaz ve bir ay içinde kolayca unutulabilirler. Tabii ki CHP ve HDP, bu 4 partinin de içeride kalmasını tercih eder. Ancak bu dörtlünün kendi başlarına bir şansları olmadığı da çok açık. O nedenle onlarınki bir mecburiyet ilişkisi.

Öte taraftan İyi Parti, ittifak dışında da varlık gösterebilir. O nedenle pazarlık şansı daha yüksek. Tabii ki her parti ayrı aday çıkartacak olursa İyi Parti'nin CHP ve HDP bloku karşısında kazanma veya ikinci tura çıkma şansı görünmüyor. Ama yine de seçim sonrasında tek başına varlığını sürdürebilecektir. Bu da İyi Parti'yi CHP'ye daha az bağımlı hale getiriyor. Bu nedenle de daha fazla ayak diretiyor.

CHP ve HDP bloku, anladığım kadarıyla İyi Parti'yi ikna için sertlik yöntemine başvuruyor. Ve Demirtaş, aslında Kılıçdaroğlu'nun sözcülüğünü yapıyor. Açıklamasında doğrudan Akşener'i hedef almış. "Başbakan olacağım" demesini eleştirmiş ve Akşener'in bunu yapması için müttefiklerini ezmesi gerektiğini söylemiş. Yani aslında Akşener'i oyunbozanlıkla itham ediyor.

Görüntüde Kılıçdaroğlu gayet uyumlu ve masayı toparlamakla meşgul gibi. Masayı dağıtan muhalefeti çökertmekle itham edilebilir. Ve sanırım CHP medyası, İnce'ye ve İmamoğlu'na yaptığının bir benzerini Akşener'e de yapmak için hazırda bekliyor. Sanırım Akşener de durumun farkında ki Demirtaş'a "Sen kimsin, acaba?" diyecek cesareti bile kendinde bulamıyor.

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