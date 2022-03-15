Müzakerelerden barış çıkar mı?

Ukrayna savaşının Ukrayna'dan ibaret olduğunu düşünmek büyük hata olur. Bu savaş Rusya'nın çöktüğü yere kadar sürecek diyebiliriz. Şimdilik işler Ukrayna'da Rusya için pek iyi gitmiyor. Ama Rus ordusunun ölüsü bile Ukrayna'nın üzerine düşerse Ukrayna'nın bunun altından kalkması zor. Ukrayna kaybetmediği müddetçe kazanır. Rusya ise kazanamadığı müddetçe kaybeder.

Savaş, Rusya'nın beklentilerine uygun biçimde başlamadı. Ukrayna'nın teslim bayrağını hemen çekmesini beklediler. Direniş devam ettikçe Rusya için maliyet artıyor. Rusya bir yandan takviyeler yaparken bir yandan da diplomatik müzakerelere devam ediyor. Doğal olarak Putin, maliyeti düşük tutmaya çalışıyor. Şehir çatışmalarından kaçınıyor. Savaş uzadıkça hem can hem mal kaybı katlanarak artacak. O nedenle Ukrayna'yı masada ikna etmesi lazım.

Hele Zelenski, tavizler verebileceğine dair açıklamalar yapınca Putin bunu bir fırsat olarak gördü. Masada yoğun bir baskı uygulamak ve Batı'nın Zelenski'yi savunmayacağını sürekli tekrar etmek etkili bir yöntem olabilir. Böylece Zelenski'yi Batı beklentisinden kurtarabilirse Ukrayna'yı teslim alamasa bile kendisi için prestijli bir çıkış sağlayabilir.

Gördüğüm kadarıyla savaş öncesi şartlara dönmek ve Ukrayna'dan NATO'ya üye olmama konusunda taahhüt almak bile Rusya için yeterli olabilir. Zelenski, Kırım'ın işgalini ve Donetsk ile Luhansk'ın bağımsızlığını bile kabul etmeden kendi konumunu garanti altına alıp Ukrayna'yı bir yıkımdan kurtarabilir.

Zaten Zelenski, Batı'ya bunun mesajını veriyor. Bir hayal kırıklığı yaşadığını ve anlaşmak zorunda kalabileceğini ima ediyor. Aslına bakarsanız Ukrayna, Rusya ile masaya oturmasına rağmen Batı ile müzakere ediyor. Batı'yı ikna etmeye çalışıyor. Ama bu ikna çabalarının sonuç vereceğini sanmam. Çünkü Batı için Ukrayna, son savunma hattı değil. Rusya'yı zorlamak için iyi bir alan, fakat vazgeçilmez değil. Dahası Zelenski de vazgeçilmez değil Batı için. Blinken bunu açıkça dile getirdi.

Bu şartlar altında müzakerelerden Ukrayna için bir sonuç çıksa bile bu savaşın bittiği anlamına gelmez. Ukrayna savaşı bitse bile Batı ile Rusya arasındaki sürtüşme devam eder. Hele de Putin, Ukrayna'yı bu şartlar altında teslim alırsa daha da cüretkâr olacaktır. Batı'yı karşısına almış olmanın verdiği tedirginlik de bunun üzerine eklenecek olursa saldırgan tavrını sürdürecektir. Avrupa sahası, Ukrayna cephesinden ibaret değil. Maalesef kısa sürede bir barış inşa edilemeyecek. Herkes planlamasına buna göre yapsa iyi olur.

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