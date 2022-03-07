Çifte standartlar

Batı kamuoyu bugünlerde sınır tanımıyor. Gerçekliğine bakmadan her türlü iddia seslendiriliyor. Bugünlerde Putin'i savaş suçlusu olarak yargılamakla ilgili konuşanlar çoğaldı.

Batılı başkentlerin gerçeklikten ne kadar uzak olduklarının en iyi göstergelerinden biri de bu tür söylemler. Öylesine alıştılar ki, zayıf devletlerle çatışmaya karşılarında Rusya gibi nükleer silah sahibi bir devlet olduğunu ve bunun sonuçlarının neler olabileceğini anlamıyorlar.

Putin'i yargılamak için öncelikle Moskova'yı işgal etmek sonra da Putin'i ele geçirmek gerekiyor. Sanırım önümüzdeki günlerde böylesi bir şeyin gerçekleşmeyeceğini anlayabileceklerdir.

Ama mesele sadece yapılıp yapılamayacağı değil. Bir Batılı kafanın kendi kendine herkesi yargılayıp idam edebileceğini düşünüyor olması oldukça küstahça. Bunu Putin meselesinden bağımsız söylüyorum. Herhangi bir devlet başkanının savaş suçu işlediğine kim karar veriyor? Mesela İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nürnberg'de Alman Nazi rejiminin öncülerini yargıladılar. Japonya'da mahkemeler kurdular. Ama nedense İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası patlatan Truman'ı kimse yargılamadı. Aslında açıklaması basit. ABD kaybetseydi Naziler veya Japonlar da Amerikalıları mı idam edecekti?

Bu devlet başkanlarını yargılama işi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. Egemen bir devletin yönetiminin "uluslararası mahkeme" adı verilen fakat aslında savaşı kazananların kurduğu mahkemelerde yargılanması egemenlik prensibiyle ne kadar bağdaşır? Sivil vatandaşların yaşam hakkı tabii ki son derece kıymetli. Ama bunun egemenlik ilkesinden daha kıymetli olduğunu kim söyleyebilir? Irak'ın egemenlik hakları sözüm ona "Iraklıların özgürlük ve onuru için" çiğnenmişti. Ortaya çıkan sonuç ise trajik. 800 binin üzerinde Iraklı öldü. Demokrasi gelmedi. Irak kaosa terk edildi. Amerikalılar ise savaş suçlusu ilan edilmedi. Ne haçlı seferini başlatan Bush ne de BM Güvenlik Konseyi'ni aldatmaya çalışan Colin Powell yargılandı.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Batı hiçbir zaman hesap vermiyor. Aksine canı kimi çekiyorsa onu yargılamak istiyor. Putin yaptıklarının bedelini ödemesin demiyorum. Ama Batılılar da ödesin.

Ama yine öyle olmayacak. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek. Batı Ukrayna'yı feda edecek. Olan Ukraynanılara olacak. Sonra büyük güçler BM güvenlik Konseyi'deki imtiyazlarını kullanmaya devam edecek.

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