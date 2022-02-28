Rusya zorlanıyor

Ukrayna Savaşı büyük bir propaganda mücadelesiyle beraber yürütülüyor. O nedenle savaşın gidişatı hakkında konuşmak kolay değil. Hele de henüz üç dört gün geçmişken kapsamlı düşünceler üretilmez. Ama özellikle savaş öncesi öngörülere bakıldığında farklı bazı sonuçların çıkma ihtimali düşünülüyor.

Sanırım Ukrayna'nın bu kadar direneceğini Putin de beklemiyordu. Üç günlük direniş çok da değil diye düşünebilirsiniz ama Putin kesinlikle bu kadarını da beklemiyordu. Aslına bakarsanız Batı kamuoyu da beklemiyordu. Putin Rus ordusu yürüdüğünde Ukrayna ordusunun bir moral çöküntü yaşayacağını düşünüyor olmalı ki, bu kadar bodoslama bir işe kalkıştı. Şimdiye kadar gördüklerimizle Rus ordusunun doğru düzgün bir koordinasyon ve tempo ürettiğini söylemek bile güç. Hava sahasını kapatamadı. Karada ağır kayıplar verdi. Ve belki de hepsinden önemlisi şehir merkezlerinde ani kontroller sağlayamadı. Sanırım tüm bunlar rakibi küçümsemenin bir sonucu olabilir. İleride bunların daha açık kanıtlarını gördüğümüzde daha sağlıklı sonuçlara varabiliriz.

Batılı başkentler de benzer bir algıya sahipmiş. Ukrayna'nın direnmeden düşeceğini düşünmüşler. Şimdi silah aktarımına başladılar.

Putin'in tonlarca hatasından bahsedebilirsiniz. Ama en önemlisini es geçmemek lazım. Tüm dünyanın karşısına böylesine bir meydan okumayla çıktığınızda askeri başarının da ezici biçimde gelmesi gerekir. Sahadaki her başarısızlık derin bir yaraya dönüşür. Sürekli birileri o yaralara tuz basar.

Başa dönecek olursak, eğer Putin Luhansk ve Donesk'i tanımakla kalsa ondan sonrasını siyasi baskı yoluyla sürdürseydi çok daha düşük maliyetli ve avantajlı olma şansı vardı. O zaman adım adım ilerleyebilirdi. Ekonomik baskıyı bile hafifletme şansı vardı. Ama şimdi işler karıştı. Putin'in ayağı takıldı. Düzen böyledir. Birinin ayağı takılmaya görsün, üzerine çullanan çok olur. Eğer Rusya bu zayıf görüntüyü devam ettirecek olursa herkes etinden bir parça koparmak isteyecektir.

O nedenle Putin şimdi çok daha fazla acelesi olduğunu düşünecektir. Bu da yeni hatalara sürükleyebilir. Bu dediklerimden Ukrayna Rusya'yı kesinlikle yenecek gibi bir sonuç çıkmasın. Aksine Ukrayna'nın bir yerlerde direnç noktası kırılacaktır. Rusya işleri çok daha çirkinleştirebilir. Halep'ten, Dera'dan biliyoruz, malesef. İş o safhaya gelince Ukrayna çözülebilir. Ama dediğim gibi. Bakmayın dünyanın Ukrayna etrafında kardeşlik pozları verdiğine. Kimsenin derdi Ukrayna'nın bağımsızlığı değil. Öyle olsa daha önceden savunurlardı. Şimdi Rusya'nın ayağı takıldı diye Ukrayna badem gözlü oldu. Yoksa çoktan terk edeceklerdi.

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