22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hasan Basri Yalçın Muhtemel Ukrayna savaşının maliyeti
HASAN BASRİ YALÇIN
Muhtemel Ukrayna savaşının maliyeti

Muhtemel Ukrayna savaşının maliyeti

22.02.2022, Salı
Ukrayna'da bir savaş olmasını istemiyoruz. Barışçıl bir çözüm herkesin lehine. Rusya bile anladığım kadarıyla savaş maliyetlerini hesap ederek ilerliyor. Aslına bakarsanız bir işgal için kendince yeterli bahaneleri üretti ve hazır hale geldi. Fakat muhtemelen baskıyı sabit tutarak rejim değişikliği gibi bir yol izlemek niyetinde. Çünkü bu yöntem hem daha az maliyetli hem de NATO içindeki çatlağı büyütme işlevi görüyor. Ama savaş ihtimali de maalesef karşımızda duruyor.
Tabii ki böyle bir ihtimal, Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Hem Karadeniz'in güvenliği hem de muhtemel ekonomik sonuçları gerçekten can sıkıcı. Ukrayna'nın işgal edilmesi demek, Rusya'nın Karadeniz coğrafyasında çok daha geniş bir nüfuz alanı elde etmesi demektir. Uzun vadede Türkiye gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin hepsi bunu yeni ve dengeleri bozucu bir sonuç olarak görecektir. Ekonomik olarak ise enerji fiyatlarının yükselmesi ve yaptırımlar nedeniyle ticaretin darbe yemesiyle karşılaşabiliriz.
Ancak konu sadece Türkiye'yle ilgili değil. Bu sefer Avrupa'yı çok daha yakından ilgilendiriyor. Ukrayna savaşı, Türkiye'ye tabii ki zarar verir ama Avrupa için çok daha büyük kayıplara işaret eder. Dahası Rusya'nın ağırlık merkezi de Avrupa'ya doğru kayar. Türkiye zaten son yıllarda Rusya ile birçok alanda tek başına mücadele vermek zorunda kalmıştı. Zaman zaman kavga, zaman zaman müzakereyle geçen bu ilişkiler şimdilik Türkiye için kabul edilebilir bir noktada duruyor. Artık aynı sorunlarla Avrupa için yüzleşme vakti geldi.
Stratejik açıdan Ukrayna'da Rusya'nın artan nüfuzu, Rusya'nın önümüzdeki dönemde Avrupa için daha büyük bir tehdit olmasına yol açacaktır. Birçok ülke, NATO şemsiyesi altında bulunduğu için güvende olduğunu düşünmek istiyor. En azından öyle umuyor. Ama çok emin değiller. Zira Rusya, Ukrayna sonrasında diğer NATO müttefiklerini konvansiyonel yöntemlerle tehdit etmeyecek. O ülkelerin içinde azınlıklar üzerinden çıkartabileceği kaosların ardında hibrit savaş tekniklerini devreye sokarak o ülkelerde iktidar değişikliği arayacaktır. Bu da NATO'nun otomatik olarak devreye girmemesi demektir.
Rusya bu fırsatı kolluyor diyebilirim. Yani aslında Rus yayılmacılığın hedefi Avrupa'ya doğru kayabilir. Bu da Türkiye'nin üzerindeki yüklerin azalması ve alternatif müttefik şansını artırabilir.
Ekonomik olarak da benzer bir durum söz konusu. Ukrayna'daki muhtemel bir işgal, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile ticaretini öyle ya da böyle etkileyecektir. Fakat Avrupa'yı da fena vuracaktır. Bu nedenle Almanya ve İtalya gibi ülkeler daha şimdiden Rusya'ya bir ambargo uygulanacaksa bunun enerji alanını kapsamaması gerektiğini söylüyor.
Amerika bu anlamda doğru düzgün bir yaptırım dahi uygulamayı beceremeyebilir. Ve belki de bir anlamda Türkiye için maliyetin azalma şansı olabilir.
Sözün özü, Türkiye zaten çok uzun süredir Rusya ile mücadele ve müzakere süreçlerinin yükünü taşıyor. Bunu şimdi biraz Avrupalılar yüklenecek gibi görünüyor. Türkiye zarar edebilir, ancak bu sefer daha fazla zarar görecek olanlar var.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Münih Sendromu 21.02.2022 Pazartesi
İç ve dış politika ayrımı 19.02.2022 Cumartesi
10 milyar dolarlık yatırımın devamı gelecek 16.02.2022 Çarşamba
Birleşik Arap Emirlikleri’ne Türkiye çıkarması 15.02.2022 Salı
Avrupa’nın hali ve seçeneksizliği 14.02.2022 Pazartesi
Kılıçdaroğlu aday gibi 12.02.2022 Cumartesi
Avrupa ağır baskı altında 10.02.2022 Perşembe
Millet İttifakı nereye koşuyor? 08.02.2022 Salı
Arabuluculuk için Rusya’yı doğru okumak 07.02.2022 Pazartesi
Ukrayna’da Türkiye’nin rolü 05.02.2022 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA