Cumhurbaşkanıgeniş bir heyetle Birleşik ArapEmirlikleri'ne çıkarma yaptıdesek yeridir. Biz de bir grup gazeteciyleheyeti takip ediyoruz.iner inmez resmi görüşmelere başladı.Çok sayıda işbirliği anlaşması yapılacağıöngörülüyor.Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yapılan ziyarette kapsamlı bir işbirliğinin temelleri atılmıştı. Şimdi çok daha yoğun bir gündem var. Yıllar süren soğukluğun ardından Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle yeni bir ilişkiler dönemine girdiğini söyleyebiliriz.Soğukluğun kaynakları büyük oranda ortadan kalktı veBelirsizliklerin hâkim olduğu bu dönemde Körfez ülkeleri, ABD'nin eski rolünü yerine getirmediğinin farkında.BAE, özellikle İran'ın bölgesel hedeflerinden rahatsız. Ve Türkiye gibi güçlü bir ülkeyle yakınlaşmak bu nedenle BAE için önemli.Gündemin öncelikli başlığıtoplanmış. Ama benimBAE'den kişisel olarak edindiğim izlenim,daha ötesine geçme arzusu. Buziyaret sırasında daha önceden tanıdığımbirkaç uzmanla görüşme fırsatı dabuldum. Sürekli benzer sorular soruluyor.Türkiye'nin bu işbirliğini ne kadarderinleştireceğini merak ediyorlar.Aslına bakarsanızaradıkları belli.Hatta bazılarıgösteriyor.Türkiye'nin Katar'da bulundurduğunabenzer askeri birlik bulundurupbulundurmayacağı soruluyor.Bu kadarının abartılı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bence öyle düşünmeyin; BAE çapında bir devletin böylesi güvenlik endişelerine sahip olması şaşırtıcı değil. Uzun süredir hem bölgede hem de bölge dışında Amerikan merkezli bir güvenlik sistemine yatırım yaptılar. Ama şimdi bu yatırımın beklenen sonucu vermeyeceğini gördüklerindenTürkiye ise BAE ile özellikle ticari zeminde başlayacak bir ilişkiyi daha da geliştirmeye açık gibi. İki ülkenin birbirini tamamlayanvar. İlişkiler gelişmeye müsait.