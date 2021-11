Kim kimin vagonu?

CHP'nin HDP ile olan yakınlaşması artık söylemin de ötesine geçti. Doğrudan eylemlerine yansıdı. Meclis'te HDP'yle ortak tutum takındı. PKK'yla mücadeleyi öngören tezkereye hayır oyu verdi.

Oylamadan bir hafta önce CHP'yi tehdit eden HDP'lilerin mutlu olduğunu düşünüyorum. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele İYİ Parti'nin ne hissettiğidir.

Bu zamana kadar görmezden gelmeyi denediler. İyi polis-kötü polis açıklamalarıyla geçiştirmek istediler. Biri HDP'yi şeytanlaştırmayalım derken öbürü şehitlerimizden dem vurdu. Ama nihai olarak konumlarında zerre kadar bir kıpırtı olmadı.

Son gelişmelerle artık mızrak çuvala sığmıyor. CHP seçmeni bile "Ne oluyor?" diye sormaya başladı. Sanırım bu kadar ileri varılacağını anlamamışlardı. Ama daha kötüsüne doğru da gideceğiz. Meclis'te PKK'ya karşı çıkarılan bir tezkereye "hayır" oyu veren CHP'nin daha nereye kadar varacağını varın siz hayal edin.

Olmaz dedikleri her şey teker teker oluyor. İYİ Partililerin de bunu görmediklerini düşünmüyorum. Şimdiye kadar her şeyin üzerini Erdoğan düşmanlığı üzerinden örttüler. Ama iş Türkiye'nin terörle mücadelesine "hayır" oyu vermeye kadar geldi. HDP istediğini aldı. Sözüm ona resmi ortak değil. Ama somut taleplerini karşılatacak noktaya kadar gelmiş.

Bu resmin içinde asıl dövülen açıkça İYİ Parti. HDP zaten PKK'nın vagonuydu. CHP de HDP'ye vagon oldu. İYİ Parti de CHP'nin vagonu. Sonuç ortada.

Benden söylemesi. Bu siyasi tutum, zaten olmayan siyasi çizgilerinizi haritadan siler. HDP'ye vagon olmayı bu milletin kitabında hiçbir iddia temize çıkartamaz. Siyaseten bir gün mutlak kaybedersiniz. Kaybetmekle de kalmaz, ülke tarihine ihanetle geçersiniz.

Gerçi siz bunu umursamadıktan sonra diyecek fazla söz yok. Kendisini milliyetçi olarak gören bırakın bir siyasetçiyi, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı böylesi bir durumu kabul edemez. Günlük siyasi hırs ve nefretlere HDP üzerinden kendilerini kurban edenler, bir kendilerine baksın bir de geldikleri siyasi çizgiye.

Şahsen benim kurumsal olarak İYİ Parti'den zaten tutarlı bir milliyetçilik beklentim yok. Ama içinde bu ülkeye dair ufacık bir gelecek hayali olanların bunu hazmedemiyor olması lazım.

Kimse milliyetçilik nutukları atmasın. Kimse geçmişinden milliyetçilik dersleri vermeye çalışmasın. Her şey ortada. Varsa bir milliyetçi tepkiniz, koyun ortaya da görelim. HDP'ye vagon olmadığınızı gösterin. Laf salatasına gerek yok. Halep oradaysa arşın burada. Milliyetçi geçmişiniz, geleceğinizi kurtarmaya yetmez.

HDP hepinizi test ediyor. Çıkardı bir teraziye, ölçüyor. Ve siz milliyetçilik dersinden sınıfta kaldınız.

