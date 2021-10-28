Karabağ yeniden inşa ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret Türkiye'nin Azerbaycan'da ve özel olarak Karabağ'da ne yapıp ettiğinin en güzel göstergesi. Karabağ'ın Azerbaycan tarafından tekrar özgürleştirilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti.

44 günlük bir mücadelenin ardından Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan kendi topraklarına kavuştu. Ancak Karabağ 30 yıl boyunca tek kelimeyle metruk bir hale bürünmüş. Yeniden canlanması ve inşa edilmesi gerekiyor. Tıpkı çatışmalarda olduğu gibi inşa faaliyetlerinde de Türkiye ile Azerbaycan omuz omuza hareket ediyor.

Erdoğan ve Aliyev gün boyunca açılış ve temel atma programları yaptılar. Erdoğan'ın uçağı, Türk firmalar tarafından inşa edilen Füzuli Havalimanı'na iniş yaptı ve önce bu havalimanının açılış töreni gerçekleştirildi. Havalimanı, uluslararası uçuş anlaşmalarını tamamlamış ve her şeyiyle hazır. Böylece Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak uluslararası erişime açılması da sağlanmış oldu.

Erdoğan ve Aliyev ayrıca büyük bir akıllı tarım projesinin de açılışına katıldı. Verimli Karabağ topraklarında yine Türkiye ve Azerbaycan ortaklığında başlatılan bu tür projeler, o toprakların yeniden canlanmasını sağlayacaktır.

Altyapı faaliyetlerinin en hızlı yürüyen kısmı ise Karabağ'daki yol çalışmaları. İki büyük proje devreye sokuluyor. Yollardan biri Karabağ'ı güney-kuzey olarak kat ederken bir diğeri güney hattı boyunca doğudan batıya doğru inşa edilecek.

Birincisi, Karabağ'ın faklı bölgelerini birleştiriyor, ama ikincisi sadece Karabağ'ı değil çok daha geniş bir coğrafyayı birleştirecek. Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayan yol da diyebilirsiniz. Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan yol olarak da düşünebilirseniz. Hatta ufkunuzu daha geniş tutarsanız Laçin koridorunu yarıp Türkiye'yi tüm Türk dünyasıyla birleştiren bir proje de diyebilirsiniz.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler hem devlet düzeylerinde hem de toplumsal hep iyi olmuştur. Zaten bu nedenle "iki devlet tek millet" diyoruz. Ama bu artık sadece bir söylem olmanın ötesine geçiyor. Somut adımlarla ete kemiğe bürünüyor. Önce askeri operasyon, şimdi de inşa faaliyetleriyle tüm bölgenin geleceğini etkileyecek adımlar atıldı, atılıyor.

30 yıl önce Karabağ işgal edilirken, Azerbaycan'a yaralı sevkiyatı için helikopter bile sağlayamayan Türkiye gitti, yerine Karabağ'ın özgürleştirilmesinde ve inşasında muazzam bir rol oynayan Türkiye geldi. Bu çok sevindirici bir durum. Eğer içinizde fesatlık yoksa buna önayak olan herkese ülke olarak büyük şükran borçluyuz. Umarım Türkiye'nin faaliyetleri bu hızla devam eder ve hayaller gerçek olur.

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