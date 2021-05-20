Öyle yattığın yerden ilkokulda ne öğrendiysen tekrarlamakla olmuyor..."Tarihini öğreneceksin" diye etrafa caka satıp resmi tarih bülteni gibi konuşmakla hiç olmuyor..."Resmi tarih" denilen ve çocukluktan itibaren zihnimize nakşedilen anlatının sadece bir devlet tercihi değil, bir türolduğunu anlamaya yanaşmadık.

***

Nihayet dün sosyal medyada Cengiz Algan dostumuz can alıcı soruyu sordu:Amerikan gemilerinin Rum çetecilerine destekiçingerçeğiniekleyeyim mi?Neden bu gerçek ansiklopedilerde yazar da zihnimizde "yazmaz" ve milli bayramlarda dile getirilmez.

***

Ne oldu?Sustuk değil mi?Hatta biraz daha araştırsanız nutkunuz bile tutulabilir.Tabii bu ülkenin "okumuş" kesimleri kuşaklar boyu "Keşke bizi Yunanlılar değil Araplar işgal etmiş olsaydı, o zaman geçmişimizle ilgili bütün kültürel bağlarımızı kopartırdık" diye hayıflanırlar.Öyle eğitildiler çünkü...çokağır gelir onlara...Resmi tarih, bu defteri hiç açmamak üzerine kuruldu çünkü...Batı'daki yeni tarih çalışmalarında dikkat çeken şeyler de var.Akdeniz kıyılarımızdada hiç hafife alınmayacak boyutlardaolduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

***

Şimdi yeni bir çağ açılıyor.

Yeni bir dünya düzeni kuruluyor.

Ve maalesef pek çok şey Birinci Dünya Savaşı arifesinde olup bitenleri çok andırıyor.

Hani geçmişten tam şimdi yeni dersler çıkarmak gerek diye...

İyi de örterek, saklayarak, görmezden gelerek, unutarak nasıl olacak bu iş?

***



NOT DEFTERİ

İlerleme yalanı. Sonsuz büyüme yalanı. "Büyüyemezsen yok olursun" yalanı. Dinle bak. Kendimize güzel bir ticari ateş yaktık. Fakat keyfini çıkarmak, üzerinde sucuk pişirmek yerine, onu gittikçe daha büyük ve yakıcı hale getirmek için çalışıyoruz. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)