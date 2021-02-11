CHP’deki istifaların anlamı

CHP'den şimdiye kadar gelen istifaların çok sansasyonel olduğunu düşünmüyorum. Henüz ortada beklenmedik ve kalabalık kopmalar yok. İstifa edenler genelde zaten rahatsızlığını kamuoyu olarak bildiğimiz isimlerden oluşuyor. Bunların içinde seçmen karşısında gerçekten karşılığı olabileceğini düşünebileceğimiz tek isim Muharrem İnce.

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini aslında İnce'nin becerileri belirleyecek. İstifa açıklaması oldukça güçlü ve gerçekçiydi. Fakat partisini kurduğunda nasıl bir yol tutturacağı daha önemli. Gerçekten CHP'de ideolojik bakımdan rahatsız olanları, bu veya başka nedenlerden tasfiye edilenleri tek bir çatı altında birleştirip birleştiremeyeceği büyük önem taşıyor.

Sadece kendi kişiliği ve söylemleri etrafında bir yapılanma inşa etmeye kalkarsa etkisi kısıtlı olacaktır. Ama partiden tasfiye edilmiş Atatürkçüleri toplama becerisi gösterebilirse işte o zaman sadece CHP'yi değil tüm siyasi dengeleri etkileyebilecek bir rol oynayabilir.

Eğer Gelecek ve Deva partileri gibi yüzde bire yaslanan ve ittifak siyasetinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan bir eğilime düşerse büyük bir avantajı kaybeder. Partiyi pazarlık aracı olarak görür ve gösterirse hazır bir tabanı başkalarına kaptırması işten bile değildir. Zaten Sarıgül'ün ayrı parti kurmuş olması, İnce için büyük bir kayıp. Ama İnce ve Sarıgül beraberce tek bir çizgiye sahip çıkacak olurlarsa ve CHP'nin eski ağır toplarından isimleri de teker teker bu harekete katabilirlerse o zaman bambaşka bir siyasi gerçeklik çıkar karşımıza.



İçeriden eleştiriler

Şimdilik görebildiğimiz kadarıyla hükmedecek olursak, bu istifaların iki siyasi sonucundan bahsedilebilir. Birincisi CHP'yle, ikincisi Türkiye siyasetiyle ilgili. Bu istifalar, CHP'ye yönelik bir eleştirinin sadece Cumhur İttifakı tarafından uydurulmuş hikâyeler olmadığını gösteriyor. CHP'nin kendi içinden çıkan birileri Atatürkçülük konusunda CHP'yi eleştiriyorsa artık CHP bunun içi boş bir suçlama olduğunu iddia edemez.



İttifak dengeleri için anlamı

İkincisi, sol siyasetin içinde ilk defa Millet İttifakı'nı eleştiren bir çizgi doğuyor. Birçok parti s��rekli aynı gündem maddesi üzerinden benzer eleştirilerle Cumhur İttifakı'na ve Erdoğan'a karşı siyaset yaptığı ve söylem ürettiği için muhalif seçmen üzerinde geniş bir etki üretebiliyordu. Doğru olmayan hikâyeler bile birçok parti tarafından topyekûn destek aldığından doğruymuş gibi bir imaj ortaya çıkıyordu. Şimdi bu bütünlük bozuluyor ve Millet İttifakı seçmeni yeni yeni söylemlerle karşılaşıyor. Bence bu şimdilik kimin yüzde kaç oy alacağından daha önemli.

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