CHP’nin dostları

CHP'nin dostları grubuna Ermenistan da eklendi. Her seferinde daha fazlasını yapabilirler mi acaba diye düşünürken, CHP her seferinde çıtayı bir adım daha öteye taşıyor. Türkiye'ye düşmanlık eden her kim varsa ya onların dilini kullanıyor ya da onlara içeriden destek atıyor. Suriye iç savaşında Esadçılık yaptılar. Amerika'da Bidencı olduklarını gördük. 15 Temmuz "bir tiyatrodur" diyen FETÖ'cülerin diliyle konuşarak "kontrollü darbe" söylemiyle destek oldular. "PYD bize mi saldıracak" dediler. Afrin Operasyonu'na karşı çıktılar. "Libya'da ne işimiz var" dediler. Yunan tezlerini seslendirdiler. Şimdi de Ermenistan'la dostluk peşindeler.

CHP Milletvekili, Genel Başkan Danışmanı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün yorumunu duymadıysanız izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Anlatmakla olmaz. Ama yine de anlatalım.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaları bir televizyon programında yorumlarken "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" dedi. Buna benzer iddiaları, hatırlayın, FETÖ'cüler Suriye iç savaşında kullanıyordu. Türkiye'yi cihatçılara silah ve mühimmat desteği vermekle suçlayarak uluslararası kamuoyunda mahkûm etmek istiyordu. Hatta MİT TIR'larına yapılan FETÖ operasyonu da bununla ilgiliydi.

Şimdi benzer bir iddiayı CHP milletvekili açıkça bir televizyon kanalında seslendiriyor. Nedir derdi? Türkiye'yi zor duruma sokmak mı istemektedir? Neden bir Türk milletvekili Türkiye'yi karalama kampanyalarının bir parçası olur? Hele de bu emekli bir büyükelçi olunca aklımız yerinden gidiyor. Bir de bu büyükelçi uzun yıllar Türkiye'nin Bakü büyükelçiliği görevini yürütmüş. Düşünsenize, Türkiye'yi yurtdışında karalamaya çalışanların eline koz vermeye böylesi gönüllü bir kişi ülkemizi Azerbaycan'da temsil etmiş. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanlığını yapıyor. Ermenistan'a arayıp da bulamayacağı bir dayanak sunmuş. Belki de Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını tekrar ele geçirmenin eşiğindeyken edilen bu laf kimin işine yarar? Azerbaycan veya Türkiye olmadığı çok açık. Kılıçdaroğlu "dostlarımız" derken demek ki bunu kast ediyormuş. Benim bu işten anladığım tek bir şey var. CHP'nin dostlarından biri de demek ki Ermenistan'mış.

CHP adına biz bu duruma alıştık ama anlaşılan İYİ Partililer de alışmış görünüyor. Yoksa en azından iki laf ederlerdi. CHP'nin Azerbaycan'a veya Türkiye'ye yararlı değil de Ermenistan'a yarayışlı bir söylem tutturmasına hala tek bir eleştiri bile sunamıyorlarsa bundan sonra Azerbaycan ile olan Türkiye dostluğu adına pek bir laf etme hakları kalmıyor. Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. CHP, Ermenistan, Biden, HDP ve İYİ Parti... Dostlarının dostları dostlarıdır. Nasıl? Yakıştı mı?

