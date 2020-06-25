Macron NATO’yu hatırlamış

Henüz üzerinden çok geçmedi. "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa'da kendine ve ordusuna yeni rol arıyordu. Amerika'nın yokluğunda Avrupa'nın savunmasını Fransız ordusunun üstlenebileceğini ima ediyordu. Boş işler peşinde ucuz kahramanlık kolay. İş ciddiye binince nedense Macron NATO'yu hatırlamış.

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği desteği NATO'ya şikâyet edecekmiş. Vizyonsuz bir Cumhurbaşkanı'nın kafasını iki de bir taşlara vuran tutarsızlıklarının ve çaresizliğinin en iyi göstergesi. Kendi başına bir etkisi olsa NATO'nun lafını hiç etmezdi. Kafasının içinde dış politika ve güvenlik işlerine dair ufacık bir fikir olsa vaktinde NATO konusunda böylesi boş boğazlık etmezdi.

NATO'da neyi dile getireceğine veya nasıl bir pozisyon alacağına dair de fikri yok. Ne olacak? Bu konuyu NATO gündemine taşısa ne anlam ifade eder? Beyin ölümü gerçekleşti dediği bir kurumdan nasıl medet umar? Bunların bir anlamı yok.

Bugün Libya'nın yaşadığı krizin baş sorumlularından biridir Fransa. Bunu da en iyi NATO biliyor. Alelacele NATO'yu devreye sokup Kaddafi'nin bombalanmasına neden olan kendileriydi. Amerikalılar zaten bu konuda Fransa'ya hala çok öfkeli. Afrika ile ilişkisini tarih boyunca sömürü boyutuyla kuran Fransa Libya'da şimdilerde Türkiye'nin etkinliğinden rahatsızmış.

Doğu Akdeniz'de Türk gemilerini aramaya kalkacaksın. O zaman Türkiye NATO üyesi değil. Türk gemileri füzeleri Fransız gemilerine kilitleyince şamatayı kopartacaksın. "NATO üyesi ülkelere yakışmıyor" diyeceksin. Sen hangi hakla Türk gemilerini aramaya kalkıyorsun? Madem kendine güvenmiyorsun niye bu işlere kalkışıyorsun? Madem NATO'dan medet umuyorsun neden NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi laflar ediyorsun?

Macron ne konuştuğunun da farkında değil. Türkiye'nin meşru hükümete verdiği desteği gayri meşru ilan etmeye kalkışmak ancak böylesi bir aymazlığın ürünüdür. Buralarda eskiden olduğu gibi istedikleri gibi at koşturabileceklerini sanıyorlar. Kendileri darbecileri desteklerken sorun yok. Türkiye meşru hükümete destek verince kıyamet kopuyor. Yok öyle iş.

Başta Fransa olmak üzere Avrupalılar hala yeni dünyanın gerçekliğini kavramış değiller. Amerika'nın arkasına saklanıp Ortadoğu'da ahkam kesme günleri bitti. Hatırlarsanız Macron Suriye konusunda da abuk sabuk konuşmuştu. Asker göndermekten falan bahsediyordu. Hala bekliyoruz gelen giden olmadı. Eğer yapabiliyorsa Libya'ya da göndersin. Yok yapamıyorsa gündemi meşgul etmesin.

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