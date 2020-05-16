Her şey ortada

İYİ Parti tuhaf bir tavır içinde. Bu zamana kadar Millet İttifakı'ndan çok memnun bir görüntüleri vardı. Ama son günlerde değişik açıklamalar geliyor. Bunların içinde en anlamakta zorlandığım şey HDP ile yaptıkları ittifakı inkâr etmeleri. Daha önceleri bu kadar diretmezlerdi. Şimdilerde daha bir milliyetçi görünme çabası dikkati çekiyor. Artık bir pişmanlık mı var yoksa yeni bir plan mı hep beraber göreceğiz.

Mesela İmamoğlu'nun hep beraber desteklediklerini söyleyince onu bile inkâr edecek noktaya geldiler. Belki de İmamoğlu'nu desteklemiş olmaktan belki de HDP ile aynı kişiyi desteklemiş olmaktan utanıyor olabilirler. Ama nedense bu utancı yeni keşfettiler.

Ben siyasetçiler her hal ve şartta slogan atabilme ve gözümüzün içine baka baka gerçek olmayan hikayeleri anlatabilme özelliğine bayılıyorum. Gerçekte bazı İYİ Partililer kendilerinin milliyetçi olduğunu düşünebiliyor mu? Gerçekten HDP ve CHP ile beraber olduklarını samimiyetle kendilerine de inkâr edebiliyor mu? Bu kadar açık gerçekleri göz ardı etmenin yolu nedir?

Eğer ne yaptıklarının gerçekten farkına varmadılarsa biz de daha basit ve anlaşılır ifadelerle konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışalım. Kendileri milliyetçi bir partiden kuruldular. Ve milliyetçi olma iddiası taşıyorlar. Dolayısıyla kendilerini MHP ile kıyaslayabiliriz diye düşünüyorum, en azından milliyetçilik açısından. Sonra da basit bir soru soralım. Gerçekten milliyetçi bir parti HDP ile aynı adayı destekler mi? Daha da somutlaştıralım. MHP'nin desteklediği bir adaya HDP oy verir mi? Bu soruya "evet verir" diyecek bir tane aklı başında adam tanımıyorum. Çünkü gerçek çok basit gözler önünde. MHP gayet doğal olarak siyasetini milliyetçilik çizgisinde belirler. HDP ve PKK ile onu hiçbir şartta aynı safta göremezsiniz. Bu nedenle MHP'nin kendini açıklamaya hiç ihtiyacı olmuyor.

Alın size basit bir mukayese. MHP'nin siyasi önceliklerine bakın. Bir de kendi siyasi önceliklerinizi görün. Sonra da biz neden böyle olduk diye doğru düzgün bir vicdan hesaplaşmasına girmiyorsanız kendinizden ümidi kesebilirsiniz.

Ama bütün bunlara gerek de yok. Hepimiz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siz de nasıl bir projenin içinde olduğunuzu, MHP'ye yapılan operasyonu, ne amaçla yola çıktığınızı, bu uğurda her türlü yolu mubah gördüğünüzü biliyorsunuz. Birbirimizi ikna etmeye gerek yok. Ama ben yine de söyleyeyim. İYİ Parti'nin milliyetçilikle alakası bile yoktur. PKK ile aynı safta olan HDP'nin safındadır.

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