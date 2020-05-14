Kim kimin yanında?

Meral Akşener cesaretini toplayıp "HDP, PKK'nın yanındadır" demiş. Keşke orada durmadan devam etseydi. Başka kimler HDP'nin yanında diye. Kimler kimlerle yan yana duruyor hep beraber daha açık görseydik. Ama HDP'liler mesajı almış ve şantaj içerikli cümleler kurmuş. "Vakti zamanında gelip bize ne yapalım diye soranlar şimdi bize koordinat biçmesin" demiş. Aba altından sopa göstermiş. Bak söylerim bizimle görüştüğünüzü demek istemiş. Sanki kimse bilmiyor da deşifre edecekmiş gibi.

Lütfen herkes bıraksın artık şu üç maymunu oynamayı. CHP, İP, HDP ve ismi daha önemsiz diğer başka bazı gereksiz partiler hepsi yan yana dizilmiş. Bunu biz de biliyoruz. Kendileri de biliyor. Hiç kimsenin şüphesi yok da işte tuhaf bir tiyatro dönüyor ortalıkta. PKK tabii ki terör örgütü. HDP tabii ki onun yanında. Ya sen neredesin? Sen de onun yanında. Bu iş bu kadar basit.

Ama CHP'li ve İP'li demagoglara bakarsanız iş o kadar da basit değilmiş. HDP pek çok oy alırmış. O oyların hepsi zan altında bırakılamazmış. Bunlar HDP ile değil de HDP'ye oy verenlerle ittifak kurarmış. Buna kargalar bile güler. Azıcık PKK'nın geçmişini bilen, bırakın onu, azıcık aklı olan şu lafı etmez. Ne kadar oy aldığının bir anlamı yok. Kim vermiş, kim vermemiş, neden vermiş bilemezsin. Ama bildiğimiz tek şey var. Kurumsal olarak HDP, PKK'nın uzantısıdır. Kendini onun yakınında konumlandıranlar bunun üzerini nasıl örtmeye çalışırsa çalışsın kapanacak gibi değil.

Suç mu diye sorabilirsiniz. Olmayabilir. Ama çok ayıp. Hele kendini milliyetçi bir parti olarak sunmak isteyenler için gerçekten ayıp. En azından kendinizin milliyetçi olduğu iddiasını bir kenara bırakın. Tek derdinizin Erdoğan'ı devirmek ve bu uğurda şeytanla bile işbirliği yapabileceğinizi kabul edin. Hayır bize itiraf edin demiyorum. Zira siz söylemeseniz de biz zaten biliyoruz. Siz kendinizle vicdanen hesaplaşın. Bu ülkenin tarihini, şehitlerini, mücadelesini düşünün. Kendinize sorun? Ben ne taraftayım diye. Bırakın onu bunu. Sadece bu çıplak soruya cevap verin. Gerisi boş laf, gevezelik. Kendinizi kandırmaya devam da edebilirsiniz. Tercih sizin.

Tarih sırf siyasi ihtirasları yüzünden ne insanların ne rezilliklerine şahitlik etti. Bu da bir yenisi olur. Tarihin sahte milliyetçilik raflarında yerini alır. Diyeceklerim bu kadar.

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