Türkiye’nin parmak ısırtan başarısı

Sanırım sayılar hepinizin malumu. Türkiye'nin koronaya karşı verdiği mücadelenin sonuçları ortaya çıkıyor. Resim her gün daha net bir hal alıyor. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesi virüsle boğuşmakta büyük sorunlar yaşarken biz sağlık sektörüne yaptığımız yatırımların faydasını görüyoruz. Şehir hastanelerinin, kapsamlı sağlık sigortasının ve tıkır tıkır işleyen tüm hastanelerin bu süreçteki katkısını artık hepimiz anladık.

Görünen o ki, salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri Almanya diğeri Türkiye. Ancak Türkiye Almanya'yı bile ikiye katlamış durumda. Vaka sayısı ile ölüm sayısı arasındaki oranlara bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Almanya'da toplam vaka sayısı 160 bin civarında. Ölüm sayısı ise 6300 civarında. Türkiye'deki vaka sayısı 114 bin civarındayken ölüm sayısı 3 bine yaklaştı. Yani Almanya'da virüse yakalananların yüzde dördü yaşamını yitirirken Türkiye'de bu oran yüzde iki buçuk civarında. Diğer ülkelerle kıyaslamaya bile gerek yok. Birçoğu perişan durumda.

Fransa'da insanlar huzurevlerinde toplu halde öldü.

İngiltere'de en temel sağlık ekipmanları bulunamıyor.

Türkiye Amerika'ya sağlık malzemesi ve maske gönderiyor. Artık ciddi salgın tehlikesi geçiren ülkelerin çoğundan daha başarılı bir mücadele verdiğimiz ortada.

Her yüzde birin her yüzde ikinin muazzam değeri var. Her yaşam çok kıymetlidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her bir vatandaşına en iyi sağlık hizmetini sunmak için elinden geleni yapmaktadır. İsveç'te yaşayan bir Türk için ambulans uçağımızın gittiğini ve vatandaşımızı alıp Türkiye'ye getirdiğini duyunca sanırım hepimiz aynı şeyi düşündük. Eskiden bu tür ambulans uçak hikayeleri Avrupa'ya dair efsanelerdendi. Türkiye'ye gelip Alman vatandaşını alıp götürmüşler diye hayretlerle anlatılırdı. Çünkü o sıralar bizim insanlarımız SGK kuyruklarında can veriyordu. Allah'tan o günler gerilerde kaldı. Bugün biz Avrupalıların parmak ısırdığı bir sağlık sektörüne sahibiz.

Evet karalamak isteyenler var. Kuduranlar var. Rakamları bile değiştirmeye çalışan zavallıları görüyorsunuz. Ama Almanya'da nüfus yaşlı olduğu için ölüm oranı yüksek demeye getirenler var ya... İşte onlar Türkiye'nin başarısından muazzam rahatsız. Türkiye'de insanlar ölsün ki, Erdoğan kaybetsin istiyorlar. "İsveç'e ambulans uçak göndermeye ne gerek" diyenler var ya... İşte onların gözü dönmüş.

Ama hep söylemeye çalışıyorum. Bu tür tipler olacak. Ellerinden geldiğince her türlü yalanı söyleyip her türlü karalama kampanyasını yapacaklar. Ancak Türkiye ve hükümet işini yaptıkça bu tür algı operasyonlarına girenler komik duruma düşüyor. Bırakın tırmalasınlar.

