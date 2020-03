Bu yaz komünizm geliyormuş

Korona virüsün dünya tarihine ne kadar etkisi olacağını kestirmek kolay değil. Kimileri dünya sistemine etkisini abartılı bir biçimde dile getirmeye başladı bile. Bazıları liberal düzenin çökeceğini düşünüyor. Bazıları da komünizmi getirme fantezisine tutuldu bile. İki iddianın da iler tutar yanı yok.

Evet, liberalizmin duvara tosladığını söyleyebiliriz. Ama bunun sebebi virüs değil. Aksine liberalizm uzun süredir gaz yakıyor. Virüs bunun hem yeni bir testi hem göstergesi hem de o çöküşe katkı sunacak unsurlardan biri olabilir. Amerikan merkezli uluslararası liberal düzenin yaşadığı sorunların temelinde her şeyden önce Amerika'nın dünya siyasetindeki başat rolünü oynamaktan vazgeçmesi yatıyor. Uluslararası kurumların çöküşü, korumacılığın doğuşu, sınır güvenliklerinin artışı, liberal uluslararası hukukun göz ardı edilmesi, uluslararası toplumun ortadan kaybolması hep aslında Amerikan stratejisinin bir sonucudur. Durumun farkında olan her devlet kendince bir yöntem geliştirip kendi mücadelesini veriyor.

Liberalizmin sorunlarından komünizm hikayesi çıkarmaya çalışanlar nostaljik bir saçmalık içinde boğulan zavallılardan ibaret. Birkaçı çıkmış ortaya. Küba'nın ve komünizmin insanlığa umut olacağını iddia ediyor. Normal şartlarda buna güler geçerdim. Ama maalesef koca koca heriflerin, yıllarca topluma fikir insanı, kanaat önderi gibi sunulmuş tiplerin toplum önünde böyle cesurca saçmalamış olmalarını göz ardı edemiyorum.

İletişim çağındayız ya... Önüne gelen herkes aklına esen her konuda beyanat verebilir. Arkasına düşecek kalabalıklar da bulabilir. Dikkat edin. Bu tür tipler hep aynı yobazlığın ve bağnazlığın pençesinde. Durum ne olursa olsun onlar kendi ezberlerine dönmekten geri kalmıyor. Bu salgının doğuşu kapitalizm yüzündenmiş. O nedenle kapitalizm çözecek yerini komünizm alacakmış. Nasıl bir akıl yürütmeyse artık. Uyanın ey ahali. Bu yaz komünizm geliyormuş. Her şey çok güzel olacakmış. Küba duruma el atmış. Virüs meselesini çözecekmiş.

İyi de bundan Kübalıların haberi var mı? Veya sizin gerçekten Küba'dan haberiniz var mı? Şu lafı Kübalılar duysa şoke olurdu. Dilleri tutulurdu. Böylesi bir bağnazlık Küba'da bile bulunmaz. Castro bile bu kadar saçmalayamazdı. Halbuki Marks akıllı adamdı. Bu Marksistler nereden çıktı böyle? Anlayamıyorum. Hiç mi düzelmeyecekler? Bilemiyorum.

Tüm dünyada liberalizmin teklediği doğru. Ama bunun alternatifi komünizm değil. Topluma dönüş yok. Aksine devlete dönüş var. Marksist teoride devletin ne demek olduğunu bilmeyen bu 68 artıkları kafalarındaki basit modellemeden ve kör inançlarından kurtulamadıkları için anlamayacak ama yine de söyleyelim. Devlet düzenlemesi ve korumasının artması başka bir iş.

Ulus devlet yeniden yükseliyor. Bu son beş yıldır böyle.

Ama sonu komünizmle bitmiyor. Haberiniz olsun. Bu yaz komünizm gelmiyor. Bir yüzyıl daha düşünürsünüz artık neden gelmedi bu komünizm diye. Halbuki Marksist teoriyi gerçekten bilseniz bu kadar saçmalayamayacaksınız. Ama sizden de bunu beklemeye hakkımız yok. Bunu da biliyoruz.

