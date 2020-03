Savaşsa savaş

Her yolu denedik. Diplomasiyi sonuna kadar yürüttük. Uyarılarımızı yaptık. Savaş peşinde koşuyor değiliz. Ama savaştan da kaçacak halimiz yok.

Zira bu sadece İdlib meselesi değil. Sadece mülteci sorunu değil. Artık bambaşka bir safhadayız. Karşı taraf elini gösterdi. Canımızı dişimize takarak kurduğumuz güvenli bölgeyi bozmak peşindeler. Önce İdlib, sonra Afrin, Cerablus ve hatta Hatay'ı hedef yapacakları çok belli.

O yüzden bir adım geri atacak değiliz. Kabadayılık ülkemize sökmüyor.Öfkemizi biliyor. Aklımızı da köreltmiyor. Şehitlerimiz canımız çok yakıyor. Ama direncimizi kırmak şöyle dursun, birliğimizi artırıyor. Herkes aklını başına alsın ve düşünsün. İdlib bizim burnumuzun dibi. Yıpratma savaşı mı istiyorsunuz? Buyurun gelin. Kim daha çok yıpranacak görelim. Biz güvenli bir sınır istiyoruz. Siz yayılma peşindesiniz. Buyurun deneyin. Ama bu zamana kadar Suriye'de başımıza örülmek istenen her çorap, başkalarının başına geçti. 2016'dan bu yana bu ülke kendi başına kurdu güvenli bölgesini. Artık sponsoru olduğunuz örgütler de saldıramıyor. Biz daha da güneye indik. Dikkat edin bu mücadele sizi daha fazla yıpratabilir. Hatay derken Halep'i kaybedersiniz.

Bu ülkeye 2013'ten bu yana her türlü saldırı yapıldı. Sokak ayaklanmaları teşvik edildi. Terör kullanıldı. Darbe yapıldı. Çökmedik. Üstüne üstlük dördüncü askeri operasyonu başlattık. Her operasyonda ordumuz daha da gelişti. Silah teknolojimiz büyüdükçe büyüdü.

Türkiye 100 yıl öncesinin Türkiye'si değil. 100 yıl önce haritadan silmeyi denediler. Başaramadılar.

Bugün de güçlenmesini engelleyemeyecekler.

Dibimize terör devleti kurmak isteyenler çekip gittiler. Petrol kuyularının başında bekçilik yapıyorlar.

İdlib'de de aynısı olacak. Bu yıpratma savaşı ne kadar sürerse o kadar kaybedersiniz. Gelin uzatmayın.

Bizim derdimiz yayılma değil.

Türkiye'ye rağmen Suriye'de bir düzen kurulamaz. Bu saatten sonra Amerika, Rusya ve Türkiye anlaşmadan bu işler çözülmez. Eğer gerçekten çözüm istiyorsanız biz müzakereye açığız. Tek taraflı çözüme kapalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi "Bugün canımız dahil her şeyimizi ortaya koyacağız ki yarın bu hedefe ulaşabilelim." Fazla söze hacet yok. Kim ne derse desin şehitler tepesi boş değil.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın