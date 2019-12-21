Kazanan Trump olacak

Amerikan Temsilciler Meclisi Trump hakkında azil sürecinde suçlamayı yaptı. Şimdi sıra Senato'da. Asıl karar orada verilecek. Trump Amerikan tarihinde, Nixon ve Clinton'dan sonra bu duruma uğrayan üçüncü isim oldu. Nixon istifa etmişti. Clinton Senato tarafından aklanmıştı.

Trump için de benzer bir durum olacak gibi. Senato'da bir sorun yaşaması beklenmiyor. O zaman da görevinden azledilme gibi bir durum söz konusu olmaz.

Dolayısıyla öfkeyle kalkan Demokratlar'ın zararla oturacağı görünüyor.

Sonuç Trump'ı uzaklaştırmak değil aksine aklayacak şekilde olduğunda Trump büyük bir zafer kazanmış olacak. Zaten Demokratlar baştan beri hep aynı hatayı yapıyor. Sonucu iyi hesaplanmamış hamlelerle ilk günden beri Trump'ı sıkıştırmanın peşindeler. Ama öldürmeyen saldırı bu zamana kadar Trump'ı hep güçlendirdi. Hele bu kez aklanmış olarak çıkacağından Trump'ın bunu büyük bir şova dönüştürebileceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz.

Aklandığını ifade edecek ve buradan Demokratlar'a çok daha sert şekilde yüklenecek.

2020 Kasım seçimlerine kadar Trump hep bu iddiayı kullanacak ve Demokratlar'ın kendisine asılsız iddialarla saldırdığını anlatacak. Aklanmış bir başkan olarak 2020 seçimlerine daha güçlü girecek.

Zaten Trump'ın 2020'de de kazanmasına büyük ihtimal olarak bakılıyor. Gerek ülkenin ekonomik durumu gerekse Trump'ın verdiği sözleri yerine getirdiğine dair yaydığı imaj kendi koltuğunu koruması için yeterli görünüyordu. Şimdi Demokratlar Trump'a bir zafer daha hediye etmiş oldu.

Dahası 2020'de Demokratlar'ın çıkaracağı başkan adayının da parlak bir isim olmadığı ortada. Adayların son TV tartışmasını izledim. Hiçbiri heyecan yaratacak şansa sahip değil. Hatta tartışmayı izlerken komik bile buldum. Üretilen iddialar ve kurulmaya çalışılan vizyonlara bakarsanız çok yenilikçi olduğunu söylemek ve havayı değiştirebileceklerini iddia etmek mümkün değil. Aksine koca Demokrat Parti'nin koca koca adaylarının yaptığı konuşmalara baktığımda hepsini sıradan buldum.

Zaten en önde giden Biden bile bunun göstergesi. Demokratlar yeni bir Hillary Clinton vakası deniyor. Klasik Demokrat Parti elitlerinden birisi aday olduğunda Trump karşısında kazanma şansı yok denecek kadar az. Denenmiş ve sonuç alınamamış işi tekrar denemek çok akıllıca değil. Ancak son zamanlarda Demokratlar'ın zaten akıllıca hareket etmedikleri de ortada.

Bu durum bizim adımıza üzücü değil.

Zira Amerikan yönetiminde şu an istediğim en son şey bir Demokrat Partili başkan. Obama döneminde Amerika'nın Türkiye düşmanlığını hatırlayanlar Biden geldiğinde neler olabileceğini tahmin eder. Trump öyle ya da böyle Türkiye'nin Amerika'daki en iyi müttefiki. Birçok konuda Amerikan bürokrasisinin ve Kongre'nin Türkiye karşıtlığını durdurmak için elinden geleni yaptı.

Trump en azından Türkiye ile çalışmak istiyor. Yerine gelebilecek bir Demokrat Partili başkan başımıza bela olabilir.

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