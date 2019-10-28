Semboller dünyası

Bağdadi bir kez daha öldürüldü. Bakalım bu kez gerçek çıkacak mı? Malumunuz defalarca öldürüldüğü iddiası ortaya konmuş ama hepsi boş çıkmıştı. Artık bu konuda hiçbir şey bizi şaşırtmaz hale geldi. Bir ay sonra tekrar öldürülürse ona da şaşırmayacağız. Ama tek başına şu teröristin hikayesine bakarsanız bile nasıl bir algı savaşının verildiğine şahit olursunuz.

DEAŞ başından beri kullanışlı bir kötü olarak kullanıldı. Bu adam da onun simgesel işaretiydi. Her yönüyle... Kılığından kıyafetine sakalından söylemlerine kadar "olağan şüpheliyi" temsil eden bu teröristin ne kadar gücü olduğu veya ne kadar etkin olduğu zaten çok tartışma götürecek bir meseleydi. Batı kamuoylarında bir korkunun sembolü olarak kullanıldığı için de öldürülmesi veya öldürülme haberleri de aynı sembolik hedeflere hizmet edecektir diyebiliriz. Eğer bu kez gerçekten öldürülmüşse muhtemelen Trump bunu terörle mücadele çerçevesinde bir zafer olarak sunmaya çalışacaktır. DEAŞla mücadeleyi yeterince ciddiye almadığı eleştirilerine karşı bunu bir koz olarak kullanacaktır. Sadece Trump değil tüm diğer oyuncular bu olay üzerinden meşruiyet devşirme girişimine başladı bile. PYD'den Irak hükümetine kadar herkes kendi paylarına işaret ederek ganimet toplama peşinde.

Zaten Amerika'nın Suriye'deki terörist başı Abdi Şahin'e meşruiyet üretme çabası aşikâr hale geldi. Trump bu teröristi Washington'a davet etmekten bile bahsediyor. Doğal olarak hepimiz endişeleniyoruz. Son derece rahatsız edici bir durum. Türkiye muhtemelen bu adımın atılmasını engellemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Amerika'nın böylesi bir konuda çok söz dinleyeceğini sanmıyorum. Çünkü Trump kendisine maliyeti olmayacak bu tür işleri yapmakta çok hevesli. Bu nedenle engellemek kolay olmayabilir.

Ama benim şahsen asıl ilgilendiğim konu bu değil. Zira meşruiyet gibi kavramları pek önemsemiyorum. Biz PYD'yi sınırımızdan attıktan sonra PYD'nin meşruiyet arayışını bir çaresizlik olarak görüyorum.Meşruiyet somut bir kazanım değildir. Kurmak istedikleri devlet hayali çöktükten sonra Batı kamuoylarında kendilerine ne kadar teveccüh gösterildiği ikincil sırada kalır. Bütünüyle önemsiz demiyorum ama meşruiyet verilen ve gerektiğinde veren tarafından kolayca ve tek cümleyle geri alınabilen kazançtır. Somut bir karşılığı yoktur.

PKK'ya sorun. Hangisini tercih eder? Ellerinde olsa tabii ki iki hafta önceki durumu tercih edeceklerdir. Unutmayın Usame bin Laden bir dönem Amerika'da anti-komünist bir kahramandı. Bu işler gelir geçer. Önemli olan alanı kimin tuttuğudur. Zaman zaman böylesi sembolik isimler ortaya çıkar ama hepsinin sonu bir askeri operasyonla gelir.

Aslında benim açımdan sembolik meşruiyet arayışı hep zayıflığın bir göstergesi olmuştur. Bir sembol olan Bağdadi'nin öldürülmesi ve yeni bir sembol yaratılma gayretlerini de Amerika'nın ve PKK'nın kuyruğu dik tutma çabaları olarak okuyorum. Çünkü ağır bir kayba uğradılar.

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