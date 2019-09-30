CHP, PYD’yi tehdit olarak görmüyor mu?

CHP Suriye konulu bir toplantı düzenledi. Uzun süredir merak ediyorduk. CHP'nin çok konuştuğu ve fakat bir şey söylemediği Suriye konusundaki fikri nedir? Böyle bir toplantının sorularımıza iyi bir cevap olacağını düşünüyorduk.

Ama CHP çok büyük bir skandala imza attı. Toplantıya çağrılanlar listesinde PKK destekçisi birini görünce gözlerime inanamadım.

Amy Austin Holmes isminde bir akademisyen kılıklı PKK sempatizanı da konuşmacı olarak davet edilmiş. Tanımayanlar hemen gidip bu kadının sosyal medya hesabına bir göz atsın. Bu kadın sabah akşam PYD/PKK bayraklarıyla poz veren birisidir. PYD'nin her türlü kutlamasında yer alır. Resimlerini de Twitter hesabından boy boy paylaşır.

Ayrıca bu kadının PKK'ya olan desteğinin ne aşamada olduğunu gösteren iki ifadesini de sizinle paylaşabilirim. Holmes bu twitlerden birinde Türkiye tarafından Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölgeyi "Türkiye'nin soykırım koridoru" olarak isimlendiriyor. Yani Türkiye'yi Suriye'de soykırım yapmakla itham ediyor.

Bir diğer twitinde ise PYD'nin Türkiye'ye saldırmadığını aksine Türkiye'nin PYD'yi taciz ettiğini iddia ediyor. Devamında "güvenli bölge asıl Türkiye'nin içinde kurulmalıdır" diye yazıyor. Yani PYD gelsin Türkiye'de 30 kilometre derinlikte bir bölge kursun diyecek kadar Türkiye düşmanı bir tavır sergiliyor.

Benim burada anlatamayacağım kadar çok twit örneklerine bakarsanız bu kadının nasıl bir PKK militanı olduğunu hepiniz anlarsınız. Konuyla az çok ilgisi olan kimseler bu kadının ve ona benzer akademisyen kılıklı ajanların bu coğrafyada neler yaptığını ve nasıl Türkiye karşıtı propaganda unsuru haline geldiklerini çok iyi bilir. Bunlar Türk askerini şehit eden PKK teröristlerinin akıl hocası ve reklamcısıdır.

Asıl soru şu: CHP bu kadını nasıl olur da düzenlediği bu toplantıya davet eder? Bu sadece teknik bir hata mıdır? Yoksa HDP'ye hoş görünmek için yapılan bir manevra mıdır? Yoksa gerçekten CHP Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devletini tehdit olarak görmüyor ve bunu savunan insanlara kendi çatısı altında propaganda yapma imkânı mı sunmak istiyor?

Böyle bir skandal dünyanın neresinde olursa olsun araştırılması gerekir. Kendine Atatürk'ün partisi diyen CHP'nin bu ve benzeri soruları cevaplaması şarttır. Bu terör sevici kadını bu toplantıya kim eklemiştir? Listeyi kim onaylamıştır? Çağrılma amacı nedir?

Kimse bu meselenin üstünü örtmeye çalışmasın. CHP çok kirli bir iş yaptı. Bir zahmet kamuoyuna hesap versin. 40 yıldır dağlarda terörle savaşan ordumuz, şehitlerimiz, şehitlerimizin aileleri ve ülkenin geleceği hatrına birinin bu soruları cevaplaması lazım. Soru basit. PYD Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu mudur değil midir? Eğer öyleyse Türkiye'yi soykırımla itham eden bu kadını neden davet ettiniz?

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