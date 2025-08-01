Büyük balık henüz gelmedi

Lazio ile oynanan hazırlık maçı sonrasında Fenerbahçe'nin ana stratejisi belli oldu; takım önde basacak ve rakibe kaleyi göstermeyecek. Lazio gibi bir takımı 0,11 gol beklentisinde tutmak, çok ciddiye alınması gereken bir durum. Sarri taş gibi takım yapmış ve sahaya bir makine çıkarmıştı. Buna karşılık, o mükemmel ön baskısından hata çıkartamadı. Tam tersi Fenerbahçe'nin ön baskısı, maçın tek golünü getirdi. Konuştuğum birçok Fenerbahçeli takımı beğenmemiş… Ne istiyorlar anlamadım. Rakibe kimse bakmıyor. Bu maç Feyenoord öncesinde çok önemli bir sınavdı. Hem Mourinho hem de oyuncular için eksikleri-fazlaları görme şansı oldu.

Nelson Semedo ve Skriniar pazzle'ın eksik parçalarıydı. 3'lü oyunun ana kuralı bek özellikli sağ-sol stoper; Oosterwolde ve Mert Müldür bu profilde. Merkezde ayağı iyi, darbeli oyuncu olarak da Skriniar geldi. Hem Archie Brown hem de Nelson Semedo oyun kuracak bekler… Dolayısıyla geçen sezonki en büyük zaaf; geriden pasla çıkma ve rakibin baskısını karşılama konusunda oyuncu kalitesiyle de çözüm ürettiler. Semedo üst düzey bir hücum beki… Önünde İrfan Can Kahveci ile performansını çok yükseltir. Santrforlar için bulunmaz bir nimet oldu. Tempolu, açık mı, tempolu bek mi? Bunun cevabını Brown verecek. Yine de 8 numara oynayabilecek bir orta sahayı oyun çağırıyor, çünkü Szymanski dışında santrforlara pas atan oyuncu olmadı. Duyumlar büyük balığın henüz gelmediği şeklinde… Avrupa'nın önemli bir takımının, çok önemli bir oyuncusuyla el sıkışılmak üzere. İsmi sır gibi saklanıyor. Ama tahminler Arda Güler'in takım arkadaşlarının biri olma ihtimali. Eğer duyduğum isimse ofansif olarak sağdaki tüm problemleri çözer. Mourinho'nun da şikâyetlerini dinlemek zorunda kalmayız.

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