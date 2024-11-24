Çok konuşulacak bir maç aslında

Birdenbire tekrarlayan hastalık ile maç 3-2'ye geldiğinde, tartışmasız maç "öyle miböyle mi?" ahkamlarına da kavuştu. Bir Fenerbahçe klasiği izlemeyi bekleyenler, Mert Hakan aklı, Tadic ustalığı, En- Nesyri'nin kalitesiyle karşılaştı.

Neresi iyi, neresi değil çok konuşulacak bir maç aslında. Kendi içindeki gidip-gelişlerindeki tek manalı bakış, iki takım arasındaki kadro kalitesi ve sahadaki üretim farkıydı. Mourinho, geçen haftanın hakkını cesurca verdi. Mert Hakan-Oğuz Aydın'ın 11'e yazılması, milli oyuncuların kulübede dinlenmeye alınması, Samet-Becao tercihi, sert bir deplasmanda başka teknik adam alamazdı. Sinan Kaloğlu da analizini doğru yaptı. Fenerbahçe'yi soluna yönlendirdi, ataklarda da aynı bölgeyi kendisi için seçti. Tadic markajda boğuldu, Osayi öne çıkamadı. Hesaplanamayan Mert Hakan'ın aldığı sorumluluk, Oğuz'un da takipçiliği. 3-0'a geldiğinde maç, kimse ne olduğunu da anlayamadı. Maç öncesinde Kayseri'nin duran top etkinliğinin altını çizip iki golün duran toplardan yendiğini gören Mourinho'nun ruh hali de mühim. İki kişisel hata ve bir anda "hoş geldin kriz"… Yukarıda bahsettik, dördüncü gol ile stadın atmosferi tekrar yerine oturdu. Maç F.Bahçe'nin eline geçti. Skor "altıya" taşındı, yedi de olab-i lirdi. Değişen orta saha dinamiklerinin üstüne Amrabat'ın tandemi üçleyen olması da maçın kritiğidir. Faslı oyuncu geride, orta sahada bir eksiksin, iki oyuncunun (Mert-Oğuz) maç temposu yok, Fred sürekli top kaybediyor, Tadic kilitlenmiş. Bunu bu maçlık değerlendirmek en doğrusu.

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