Oyunda sorun var

Önemli olan turu geçmek ise Trabzonspor bunu başardı. Fakat amalarımız var. Her zaman belirttiğimiz gibi futbol oyununun içerisinde 'An' lar var. Ve bu anlar oyunun sonucunu tayin eder. İki takım da rotasyonlu bir kadro ile çıktı sahaya. Yenilen golde ise Uğurcan'ın kurtardığı topta savunma oyuncularının daha önce davranmaları gerekirdi. Umut rahatlıkla gol attı. Oyunun ilk 45 dakikalık bölümünde Trabzonspor'un, rakibin hatalarından kaynaklı girdiği iki net gol pozisyonu vardı. Fakat öyle yetersizlikler vardı ki tercih yanlışlığı ön plana çıktı. Üretkenlikten uzak ve orta alan yetersizliği gözüken bir oyundu. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise ilk yarıya göre değişen herhangi bir şey olmadı. Ümraniyesporlu Onur'un vurduğu topu Larsen'in içeriden çıkardığı an oyunun şekli bir anda değişti. Ardından maçın son dakikaları yaklaşırken, üretken hiçbir atak girişiminin olmadığı bir anda Vitor Hugo, Trabzonspor'a hayat veren isim oldu. Uzatma dakikalarında direnci tamamen düşen rakibi karşısında önce değerlendiremediği penaltı ve ardından Yusuf'la gelen ikinci gol... Sonuç ise farklı bir skor. Amaç turu geçmek ama düşünülmesi gereken sorunlar var. Özellikle oyun anlamında. Sonucu bir kenara bırakırsak eksiklerinizi görmenin çok daha doğru bir tercih olacağını göz ardı etmemek gerekir. Kazanç ise uzun bir aradan sonra tekrar Yusuf Yazıcı'nın futbolla barışması.

