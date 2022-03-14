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GÜRCAN BİLGİÇ
Geri döndüler!

Geri döndüler!

14.03.2022, Pazartesi
Son haftaların gelişen ve gülümseten takımıydı Fenerbahçe. Ağır darbe yediği, en önemli iki oyuncusunu kaybettiği bir haftadan sonra, çıkabileceği en sıkıntılı deplasmana da geldi.
Problem çözecek iki seçeneği de İsmail Kartal değerlendirdi. Önde baskı uygulayarak, Alanyaspor'un pas oyununa, hızlı hücumlarına engel koymak istedi. Maçın bütününde bu tavırdan da vazgeçmedi. Problem çözen oyuncuya ihtiyacı vardı. Mesut takımın o baskısı içinde üreten oyuncuydu. Üç gol pası, bir de gol şansı ile bitirdi ilk yarıyı. Oyunda yok gibi gözükse de, etkili pozisyonların hepsinde top onun ayağına değdi. Alanyaspor da F.Bahçe'nin problemleri üstüne gitti ikinci yarıda. İki ağır bek (Ozan, Szalai) üstünde oynamaya başladılar. Soldan Tayfur iki gol buldu, sağdan Efecan pozisyonların başlangıcıydı.
Kartal, öndeki baskının zayıflaması, oyunun kontrolünün rakibe geçmesiyle yaptı üç hamlesini de. Arda Güler'in, gencecik ayaklarına emanet etti maçı cesaretle. Mesut Özil'in frikiği Serdar Dursun'a bırakması, muhtemel bir kaptan tercihiydi. Yanlıştı. Golü atan Arda'nın, penaltıdan sonra tüm takımın Mesut'un etrafında toplanması da liderliğin onaylanması. Bu genç takım, Kaptanı'na "senin için koşarız" dedi.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önce ters faul veren hakem Volkan Bayarslan, yine hakemlere verilen yorum telkinin bir parçası olmayı başardı
Ve elbette Rossi'nin satırları... Bir gol, penaltı ve son gol öncesinde direkten topu sayarsak, üç asist ile sahadaydı. Uzun süredir tabelaya bu kadar etki eden Fenerbahçeli bir oyuncu olmamıştı. İsmail Kartal ve ekibi, farklılaşan oyuncu sayısını her hafta artıyor.
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