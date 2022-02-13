İyi işaretler...

İkinci dakikada gelen gol ile birlikte "daha zor" maçı başladı Fenerbahçe için. İki takım da kritik eşikte, puan hasretinde olunca, kozlar hemen Giresunspor'un eline geçti. Devre bittiğindeki şut istatistiği, aslında bu sezon Fenerbahçe'nin "kazanamama" sendromunun da işareti. 9 şutta 5 isabet elde etmiş Giresunspor, Fenerbahçe 9'da 1... Kayseri kupa maçında bu rakam 21'e 3'tü. Dün maç bittiğinde 18'e iki oldu.

Hem rakip ile mücadele edip, hem de kendi kalite sorunu ile uğraşmak zorunda İsmail Kartal. Ancak takımına artık bir oyun oynatmaya başladı. Orta saha oyuncularının daha tempolu olduğu, öne koşuların çoğaldığı, ayağa pasla maçın kontrol edilmeye çalışılması ve topun olduğu yerde çoğalan bir takım olmaya çalışıyorlar. Mert Hakan eksiklerin arasında en çok sorumluluk alan oyuncu. Sosa ise tecrübesi ve kalitesine rağmen coşkudan uzak tavrıyla maçta. İki ani atakta buldu Fenerbahçe golleri… Ve İsmail Hoca geldiğinden beri yine golü ceza sahası dışından gelen şutla yedi. Bu durum savunma dengesindeki sıkıntıların azaldığını ama merkezi kapatma probleminin sürdüğünü de gösteriyor. Kim var orada; Sosa… Başakşehir maçında kim vardı; Sosa… 53'te Pelkas ile gelen galibiyet golü, ardından 82'te Perez'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Giresunspor. Senaryo bu kez Fenerbahçe için yazıldı. Hızlı hücum şansı buldular ama devreye acemilik faktörü girdi. Çok acele ettiler, yanlış karar verdiler ve kötü vuruşlar yaptılar. Bu sonuca ihtiyaçları vardı. Kendilerine olan güvenin geri gelmesi, sahada daha çok sorumluluk almaları için üst üste iki galibiyete ihtiyaçları var. Sonrası hızlıca gelebilir. Çünkü sahada 24-25 yaş ortalaması olan bir takım var.

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