Arızanın örneği Berisha!

Sezonun şartları Fenerbahçe için maçı "final" yaptı. Bu kadar baskı altında olan ve bu kadar da genç olan bir takım, bıçak sırtında oynuyordu. İki takımın da önemli eksikleri olsa da, hava ve stat şartlarına baktığımızda, yine iki takım için de deplasmandı karşılaşma.

Ozan Tufan'ı forvet arkasında , "10 numara" pozisyonuna koydu İsmail Kartal. Oyunu ise Mert Hakan ve Crespo koruyorlardı. Hikmet Hoca'nın klasik "büyük avlama" pususu yine devredeydi. Kurt hoca, tempoyu düşük tutmaya çalışıyor ve birinci bölgede rakibi kalabalık olarak bekliyordu.

Sürekli olarak uzun ve yüksek oynamaya zorlanırken Fenerbahçe, bu kez beklerini, Ferdi ile Nazım'ı devreye sokup aut çizgisine doğru yaklaşmayı denedi. Yapamadılar, yine denediler.

Kırılma maçının anahtarı ise "sabır"dı. Ayağa oynayacaklar, garanti pas atacaklar ve Amerikan futbolu gibi metre metre rakip kaleye doğru yaklaşacaklar. Fenerbahçe ilk yarıdan müthiş pozisyonlar çıkaramasa da maçın ana fikrinde doğruların sahibiydi. Böyle dirençle kapanan bir takıma karşı mümkün olduğunca oyun alanını büyüterek, kendilerine alan açmaya çalıştılar.

Devre bitiminde bir kişi eksilen Kayserispor'u, ikinci 45'te kendi sahasında bıraktılar ama zorlukla buldukları pozisyonlarda kaleyi bile bulamadılar.

Fenerbahçe'ye gelen santrforların uğradığı arızanın dünkü örneği Berisha oldu. Topla buluştuğu anlarda o kadar kötü vuruşlar yaptı ki. Sadece Mert Hakan'ın üstüne yıkılan hücum aklında, her zorlayışta bir hata aradılar ama yanlışların sahibi de yine Fenerbahçe oyuncularıydı.

Santrası yapılmayan, barajdan sekerek ağlara giden bir golle, en dramatik sonucu aldılar aslında. Şubat ayında sezonu tamamladılar. Bundan sonraki maçlarda her şey daha zor olacak.

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