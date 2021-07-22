Teknik adamlar;derler. Üçlü veyadörtlü değil önemli olan, bualışkanlık içinde oyuncudan veriminasıl alacaksın. Bu grup yıllardırdörtlü oynuyor. Ona göre alışkanlıklarıvar, sahaya yayılmayıöğrendiler. Gelip,dediğinizde ya zamanınızolacak, ya da geçiş sürecindeproblemleri çözecek oyuncularınız.Üçlü savunmanın en problemliyönü kanatlardır; tek oyuncuile savunursunuz.Pereira risk alıyor.Altay geçen sezonun parlayan yıldızı. Takımını şampiyonluk yarışında da tuttu. Birçok maçın da kahramanıydı. Artıkkalecisinin sorumluluklarını alacak düzeye geldi, tecrübe olarak da gelişti. Berke'nin de en azından bu havayı soluması, baskı altında statta yürümesi ve o topu eline alması gerekiyor. Sorun yetenek değil. Mental olarak kuvvetlendiğinde, zaten kaleci refleksleri devreye girecektir.İki hazırlık maçında (Csikszereda: 2-0, Kasımpaşa: 4-1)Daha Valencia da devreye girmedi. Samatta'nın bu takımı taşıyamayacağını gördük. Şimdi başka bir oyun oynayacaklar ve arkasında İrfan ile Mesut olacak. Üstelik de sakat değiller, antrenman eksikleri de yok. Önünde bir ay ve oynayacakları en 3-5 hazırlık maçı var. Bu dönemde daha dikkatli izlemek gerekiyor. Nokta santrfor almak elbette en kolay çözüm. Ama bunun için bütçenizi zorlamanız da gerekiyor.Başlangıç fikstürü lehine gibi gözüküyor. İlk maçları kazanarak geçmesi önemli çünkü başta taraftarın özgüvene ihtiyacı var. Takımın buna vereceği yanıt, oynadığı futbol ve bir galibiyet serisi yakalaması tüm havayı değiştirir.Bu nedenle 3- 4-3 oynamak, yanan dinamiti elde taşımak gibi. Sahadakilerin kafası karışıp, skorda problem olduğunda bu sistem çözüm olarak çok kullanıldı, sonuç da alındı.