geldiğinde "Yetiştirip; satacağız. Borçlarımızıbaşka türlü ödeyemeyiz" dedi Ali Koç. Cocuseçimi bu yüzdendi. Az kalsın takım küme düşecekti.Plan önemli ama doğru dinamikleri kullanmakgerekiyor. Emre Belözoğlu'ndan vazgeçiyorsanız,üst düzey bir teknik adam getirmeniz gerekir.Çünkü Emre Hoca da Fenerbahçe'nin dinamiklerineçok hakimdi.Takıma inanan, astronomik transferleryapmayan, duruma göre taktiğini esneten birhoca Benitez.kimin kazanacağından çok, gelecekyönetimin teknik adam seçimi daha önemli olacak.Takımdan ayrılanlar nedeniyle en az altıtane ilk 11 oyuncusu almaları gerekiyor. Bununiçin yüzde 20'lik küçülmeyi ve harcama limitlerinide görmeliler.Kulüp mali olarak bu kadarçöküntüdeyken,Sergen Yalçın'ın kendisi ve ekibiiçin 25 milyon TL (2.5 milyon Euro) istediğiyönünde.Sergen Hoca, başkanile sorunları olmadığını açıkladı amaBu nedenle Beşiktaş'ı, Galatasarayve Fenerbahçe'den ayırmak gerekiyor. Onlarkendi aralarında "iade-i itibar" görüşmeleri yapacaklar.Fatih Terim'in son açıklamaları ve başkanadaylarının yaklaşımına baktığımızda, yönetimhocayı değil de, Fatih Terim çalışacağı başkanıseçecek gibi.Çekya maçını izlediğimdegözüm korktu.Rakibin gücü de bunuönlemeye yetmedi, eklemek lazım. Hollandave Norveç de böyle oynamak istedilerama çok iyi cevap verdik. İyi bir kaleciperformansı ve konsantrasyonu yüksekdefansif yerleşmeye ihtiyacımız var. Dahaönce yaptık, yine yaparız. Bu, oyuncularımızagüven verecektir.Umarımrakibi etkilemek adına bir taktiktir. Futbolungerçeğinde onlar favori ama bir takımyenilmeyigörerek maçaçıkmaz. Ben "Türk Duvarı"na ve orta sahakalitemize güveniyorum. İtalyanlar'ın ekstraoyuncuları var, bizim de var. Şenol Hoca'yadüşen bunu oyunculara anımsatmak.