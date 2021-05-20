Kongre bir hafta ötelendi ama şu ana kadar Ali Koç'tan başka isimortaya çıkmadı. Çıkması muhtemeller dediyorlar.Yani; tek adaylıbir kongre olacak.Üç yılda yaşananlara baktığımızda Ali Koç, kişiselolarak yaptığı maddi fedakârlıkların, kulübü girdiği darboğazdançıkarmak için tavırlı davranmasının ve samimiyetininkarşılığını aldı. Yoksa böyle bir tabloda kim olursaolsun, o koltukta tutunamazdı.Yine "genç takım" modeline dönerse,tek başına bütün işleri halletmeye çalışırsa, hatalarınayenilerini ekler. Kongre nedeniyleEmre Belözoğlu ile bir yıllıksözleşme yapılmıştı.Bu ikili birbirlerinegüveniyor, ortak karar alıyorve dinamikleri duygularıyla kontrolediyorlar.Erol Bulut da, Emre Belözoğlu da takımı rakipceza sahasına soktu. Pozisyonlara girmesinisağladı. Ama Beşiktaş 5'te bir iledeğerlendirirken, Fenerbahçe 11'debirde kaldı.Aynışekilde 40 maçın sadece 11'inde golyememişler. Yani defans da sallanmış.O zaman bu bölgeyi de emin ellereteslim etmeleri gerekiyor. AslındaFenerbahçe'yi Beşiktaş ve Galatasaray'dan öne çıkaran;satabilecek oyuncuları olması.gibi genç ve piyasası olandeğerleri var. Ama10 tane gönder, 10tane al dönemi bitmeli. Bir yıl tecrübe kazanmış, gelişmeişaretleri veren bir kadro var ellerinde.Tek seçim değil ama kaçınılmazolanı bu.. Siz asist kralınıtakıma alıyorsunuz ama topu atacağıfutbolcu yok. Transfer planlamasındabu köprükurulmalı.Avrupa Şampiyonası'nın bitiminide beklemek zorundalar. Kimlergidecek, ellerinde kim kalacakbakacaklar. Ozan'ın, İrfan Can'ınyerini doldurmak zorunda kalırlarsa,yeniden başlamak durumundalar.Rakipleryeniden beş-altı oyuncu aramakzorundalar ilk 11'lerine. Fenerbahçeistikrar fırsatını elindetutuyor. Hedef en az oyuncuyusatarak, en doğru mevkileridoldurmak olmalı.