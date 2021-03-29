ÜST üste iki maçı, yedi gol atarak kazanmak, bizim gibi inişli-çıkışlı seyahatleri seven bir takım için normal değil. Letonya ile üçlemeyi bitirdiğimizde, kendimizi başka bir yere de koyacağız vediyeceğiz. Şenol Güneş'in başa geçmesi değil aslında başlangıç, takımın ruhunun değişmesidir. Bugün bile izlerini gördüğümüzüstüne kurulan bakış açısı,sevecenliğine dönüştü. Oyuncuları kırmızı-beyaz renkler üzerinden seyretmemizi sağladı Şenol Hoca. Antipatik, arkasında tepkiler barındıran oyuncuları bir kenara çekip, daha genç ve hedefi olanlarla yola devam etti. Avrupa Şampiyonası'na direkt gitmemiz bizeilk hediyesi olurken Avrupa Ligi'nde aynı oyuncularla küme düştük. Sonrasında Hollanda ve Norveç'i, gruptaki iki rakibimizi devirdik. Peki; bu zikzak neden oldu, ne değişti?Bu bölümde gözlerden kaçan Bayram Bektaş'tır. Süper Lig'e dönüp, Milli Takım'dan uzaklaştığında ciddi gerileyen bir Milli Takım, dönüşünde ise net performanslar ve iştahlı galibiyetler var.Oyuncu grubuyla iyi iletişim kuran, analiz yeteneği ile desteğini büyüten güçlü bir karakter oldu Bektaş…ikilisini maç öncesinde tartışırken bitimde Ozan Tufan'ın şutu vardı akıllarda. Premier Lig'de oynamanın hayallerini gören Haaland için bir Premier Lig stoperi olan Çağlar ile karşılaşması farklı bir ironi. O ligde neleri yapamayacağını, Çağlar ona gayet güzel anlattı sanırım. Norveç'in hocası,derken samimiydi. Letonya'dan sonra eylül ayına kadar eleme maçı yok. Avrupa Şampiyonası'na odaklanacağız. FIFA "Türk ateşi yandı" derken bu kadronun haziran ayında büyüteç altına alınacağının mesajını da veriyor.Kulüp takımlarının yerlerde süründüğü bir ortamda iyi oyuncu olduklarını kanıtlama fırsatı var önlerinde. Hem de bizleri ayakta alkışlama pozisyonunda tutarak. Yolları açık olsun...BU gelişim lejyoner oyuncuların, top koşturdukları ülkelerdeki taktik disiplini ve kaliteyi Milli Takım'a yansıtmaları olarak yorumlanıyor., futbolcuların gelişmesini de hızlandırdı. Ama küme de düştüler. Her gol sonrasında "kule" kurmalarının nedenitaşımaları. Burak Yılmaz'ın kaptanlığını, Hakan Çalhanoğlu'nun aklını veya defansımızdakinı, bu bütünlükten ayıramayız.