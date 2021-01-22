Elektrik kesildi!

Galibiyet katarını peşine takarak, kazanan formülü de cebine koyarak Sivas'ta yeni plan yapmaya pek gerek görmedi Erol Bulut. Oysa, Ozan Tufan'ın olmadığı orta sahanın hem hücum hem de defansif akıldan eksileceğini tahmin ederek, öndeki üçlüsü için yeni setler hazırlamalıydı.

Mert Hakan'ın merkezde ikinci olması da bu nedenle. Geniş kadro veya seçenekler üstünden hareket etmeden, başarmışlardan kazanmalarını bekledi. Denge oyunundaki sıkıntılar da elbette artarak devam etti

Düşük tempo, Fenerbahçe adına oyunu "kısır" yapsa da, rakibi de kaleden uzak tutuyor. Zaten tartışmalar da burada başlıyor. Sivasspor'un öne geçmesiyle birlikte, üç puan için iki gol şartı geldiğinde, "denge oyunu" bunu üretecek sinyalleri vermedi. Neredeyse bütün ikinci topları rakibe bırakan orta saha yetersizliğinde, farkı yaratacak oyuncuların da performans sıkıntıları vardı. Önceki maçların iki kahramanı Valencia ve Pelkas'ın dün "elektrikleri" kesildi. Samatta ön taraf yalnızlığındaydı ve Nazım ile Novak rakipten açık tehdit gördüklerinden, ofansif riskleri "düşünerek" aldılar. Ne topa doğru sahip olabildi Fenerbahçe, ne de rakibe hata yaptıracak baskıyı üretebildi.

Eksi sekiz derecede, her futbolcuyu zorlayacak şartlarda oynanması, maçın "beraberlik" havasından galibiyet sıcaklığına geçişinde problemdi belki de. İki takım adına da elbette. Rıza Çalımbay'ın da öncelikli planının "kaybetmemek" olduğunu gördüğünüzde, beraberlikten şikâyetçi olan çıkarsa, çok doğru söylemiyor demektir. Kadro şartlarını düzeltip, yeni transferlerini ekibe katıp, kaliteyi arttırıp, birlikte oynama alışkanlığını yaratınca daha farklı oyun ve güven veren bir takım görür müyüz?

Erol Bulut bu önemli ayrıntıyı mutlaka dikkate alsın.

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